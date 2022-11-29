春雨估庫存去化到2023首季 第2季鋼市迎小復甦

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（中央社記者賴言曦台北29日電）台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨今天召開線上法人說明會，經營團隊表示，庫存去化問題有望在明年第1季告一段落，第2季預計鋼市迎來小幅復甦，明年下半年扣件市場有望恢復至2021年中水準。

春雨今年累計前3季稅後淨利新台幣5.2億元，每股稅後盈餘（EPS）1.55元，董事會決議通過發放2022年上半年度股利0.5元，訂定12月13日為除息基準日。

觀察整體景氣，春雨認為，短期影響展望的主因是俄烏戰爭影響供給，各國央行為遏制通膨啟動升息，以及中國的封控措施。但觀察中國封控力道有逐漸放緩趨勢，市況應不會再更差，至於印尼未來則有望創高。

供需方面，春雨指出，供給面上，碳中和議題持續發酵，鋼廠製程改善、設備更新預估將影響成本；在需求面，明年第1季庫存去化應會到尾聲，預估第2季迎來鋼市小幅復甦，加上歐盟持續對中國扣件課徵反傾銷稅，有利台灣扣件產業。

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產品布局策略部分，春雨表示，扣件產品以建築結構、工業用、設備及模具為主，未來將更專注在建築結構方面，在國內外搶攻相關市場，另建築裝修螺絲則將集中在鑽尾螺絲等產品上。

展望明年扣件市場，春雨表示，預計第1季還是谷底，第2季需求會慢慢復甦，下半年預估可恢復至2021年中水準。明年台灣扣件線材出貨量有望恢復至每個月超過1萬噸；中國可能恢復到每個月約5000噸，印尼最多可望至每個月3000噸。（編輯：黃國倫）1111129