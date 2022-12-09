匯兌損失拖累 14家金控11月罕見轉虧近170億元

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（中央社記者蘇思云、謝方娪、潘姿羽、張璦台北9日電）新台幣兌美元匯率11月強升導致匯兌損失，衝擊部分金控轉為虧損，14家上市櫃金控11月整體獲利罕見轉為虧損新台幣169.66億元，累計前11月獲利為3098.3億元，年減44%。

富邦金合併日盛金以11月11日作為合併基準日，日盛金下櫃後不再公布獲利，15家上市櫃金控正式變成14家。

11月因為新台幣兌美元單月大幅升值逾4%，導致保險公司出現匯兌損失，壽險金控災情慘重，14家金控中有5家金控出現單月虧損，包括富邦金、國泰金、開發金、新光金、中信金，11月單月獲利王由台新金奪下。

富邦金子公司富邦人壽及富邦產險11月雙雙虧損，導致富邦金11月稅後爆虧160.9億元，為14家上市金控中最慘烈；雖然富邦金已連3個月獲利回吐，累計前11月稅後盈餘達622.1億元、累計每股稅後盈餘（EPS）達4.77元，兩項數據仍居金控之冠。

國泰金11月稅後淨損78.6億元，子公司國泰人壽與國泰產險都出現單月虧損。國泰金表示，子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健，單月獲利主要反映台幣大幅升值影響，累計稅後盈餘492.3億元，累計EPS達3.43元，居金控第二。

元大金控11月自結稅後獲利大幅縮水、不到1億元，僅0.11億元；累計前11月稅後盈餘207.41億元，累計EPS為1.66元。

中信金表示，銀行存放款等動能良好，不過子公司台灣人壽因美元大幅貶值，產生匯兌損失，影響中信金控單月獲利，11月稅後淨損6.52億元，累計前11月稅後盈餘330.14億元，累計EPS為1.64元。

受到旗下子公司中國人壽單月稅後虧損32.44億元衝擊，開發金控11月自結稅後淨損25.61億元，是今年首見單月虧損；累計前11月稅後盈餘179.9億元，累計EPS為1.07元。開發金表示，雖然國際資本市場強勁反彈，但新台幣兌美元升值，連帶影響美元計價部位的匯兌相關損益。

台新金11月稅後淨利23.7億元，包含台新創投持有鑽石生技股票認列的12.4億元評價利益，累計前11月稅後淨利143.9億元，累計EPS達1.06元。因新台幣11月急升，台新人壽同樣出現單月虧損，11月稅後淨損0.8億元。

新光金子公司新壽11月稅後大虧32.41億元，連累新光金11月稅後虧損24.08億元。新光金代理發言人呂雅茹說明，主因單月新台幣兌美元大幅升值1.3元，新壽出現匯兌損失所致。新光金累計前11月稅後盈餘仍達89.18億元，累計EPS為0.55元。

四大公股金控11月全數賺贏去年，合計獲利近72億元、年增超過2成；兆豐金11月獲利22.75億元、年增近4%，居公股單月獲利王；第一金賺16.53億元、年成長逾61%；華南金獲利12.16億元、年增2%；合庫金賺20.5億元、年增9.1%。前11月則以第一金獲利194.37億元、年增率3.9%，表現最佳。（編輯：楊蘭軒）1111209