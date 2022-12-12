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星宇航空11月客運營收年增17倍 旅客量月增8成

2022/12/12 14:39
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（中央社記者賴言曦台北12日電）星宇航空公告11月總營收新台幣6.2億元、月增62%、年增752%，已連7個月雙率正成長。其中，客運營收受惠邊境管制鬆綁，旅運動能自10月起回溫，11月旅客人數較10月增加8成，尤以日本線成長最為強勁。

星宇11月客運營收為4.69億元、月增84%、年增1716%。貨運方面，星宇表示，雖然需求放緩，但在善用增加客機貨艙空間下，11月貨運營收為1.22億元、月增12%、年增183%。

隨著各國邊境逐漸解封，客運後市需求強勁，星宇指出，12月整體座位數較11月成長2成，訂位量較11月成長4成以上；為迎接農曆春節旺季，曼谷自2023年1月20日起增至每天2班直飛，其餘航點也提供穩定飛航服務，並視市場熱度增加航班次。

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另外，星宇表示，看好明年旅遊復甦，預計1月13日開闢台北-河內航線，1月17日開闢台北-宿霧航線，使東南亞航網更臻綿密，1月座位數合計再成長近3成。

機隊方面，星宇說明，12月將交付2架A321neo，屆時13架A321neo將全數到位，另外，A350-900新機自今年10月底引進後已開始進行籌備作業，預計明年初將首度亮相，並投入區域航線營運，增加運能及派遣彈性。（編輯：趙蔚蘭）1111212

#星宇航空
#台北
#A321neo
星宇航空
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