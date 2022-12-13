澳紐商會2022白皮書 龔明鑫：氫能與地熱合作可期

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（中央社記者曾智怡台北13日電）台北澳洲紐西蘭商會今天發表2022白皮書，國發會主委龔明鑫表示，2050淨零碳排路徑是台灣未來30年重要政策，澳紐在氫能、地熱等前瞻能源已發展多時，頗值得學習，歡迎商會會員投入參與綠能轉型商機。

澳紐商會今天發表2022白皮書，由龔明鑫代表政府接受。他致詞表示，這是澳紐商會第3次發表白皮書，也是他第2次接下，笑說「希望不要越來越厚」；白皮書有些議題已獲得解決，有些議題則持續和各部會努力往前一步，好在那些尚未完全解決議題，並沒有阻礙台灣和澳紐經貿成長與發展。

他指出，數據顯示，累計至今年10月止，澳紐來台投資金額已達到41億美元；截至去年雙邊貿易也達到214億美元，對澳洲、紐西蘭成長分別為74%和26%，尤其疫情期間還能有此成績，代表雙邊關係非常緊密，也促成台灣成為澳洲、紐西蘭第6、7大貿易夥伴成績，甚至今年前10個月成績甚至已超越去年、達257億美元。

龔明鑫說，去年9月台灣已申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台紐在已簽署的雙邊經濟合作協定下，99%紐西蘭商品已享進口零關稅優惠，期盼未來能與澳洲洽簽經濟合作協定（ECA），進一步深化雙邊經貿發展，並厚植台灣加入CPTPP的基礎和能量。

澳紐商會主席陳明信致詞表示，持續歡迎及支持台灣申請加入CPTPP；執行長劉少浡也表示，除重申不變立場，也樂見澳台雙邊「經濟合作協定」（ECA）展開談判。

針對未來合作機會，龔明鑫表示，自台灣開始啟動能源轉型，澳洲許多基礎建設基金皆赴台灣投資，政府今年也公布2050淨零碳排路徑，將成為未來30年重要政策，都是彼此未來可發展機會。

他指出，除過去光電、離岸風電投資，未來仍有氫能、地熱，澳紐在相關前瞻能源已發展多時，值得學習；同時，8日行政院會也通過再生能源發展條例修正草案，增訂地熱專章，歡迎商會會員投入參與綠能轉型商機。

白皮書除過去由食品及飲料產業和醫療保健產業委員會所提出的議題，鑒於澳洲和紐西蘭是台灣最大的能源供應商，今年納入能源產業相關議題。

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例如台灣設立透明的再生能源定價機制，然而在目前的競標過程，逐漸增加的採購和輸送成本並未反映在承購定價中，白皮書建議適當反應能源採購及運輸成本變化，並取消價格上限，由市場力量來決定價格。

另外，地熱雖需進行資源調查和鑽探來確認礦區的商業可行性，但澳紐商會建議台灣政府應建立監管架構，以確保當地熱礦區為多數人共有時，單一所有權人權利不受侵害；並建議實施流體開採配額制度，以避免過度開採，導致礦區開發的可行性受到損害。（編輯：林淑媛）1111213