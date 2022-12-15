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市場觀望 新台幣量縮轉貶收30.625元

2022/12/15 18:32
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（中央社記者蘇思云台北15日電）美國聯準會（Fed）如預期升息2碼，台灣股匯市則呈現震盪走勢，台股小跌作收，新台幣兌美元今天收盤收30.625元，貶4.3分，台北及元太外匯市場總成交金額僅9.98億美元。

Fed如預期升息2碼，放緩激進升息步調，今年累計已升息17碼，且暗示2024年才會降息，台灣央行也在傍晚宣布升息半碼。台股今天上下震盪達106.84點，盤中下探14649.54點，最高達14756.38點，終場收在14734.13點，小跌5.23點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超25.99億元。

外匯交易員表示，聯準會決議出爐，美元走勢震盪，台股今天上下震盪逾百點，新台幣也呈現先升後貶走勢；新台幣兌美元今天開盤價為30.56元，最高30.54元、最低30.632元，最後收30.625元，貶4.3分。

外匯交易員表示，今天整體交投清淡，市場氛圍相對觀望，預料後續仍要持續關注外資動向以及台股走勢。

外界關注新台幣後續走勢，央行總裁楊金龍今天在理監事會後記者會指出，今年新台幣一度貶到32.3元，市場也一度預測可能貶到33元或34元，但近期外資匯入，新台幣又開始升值，新台幣匯率很難預測後續走勢。（編輯：楊凱翔）1111215

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