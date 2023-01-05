經部擴大對兩俄出口管制 工具機公會：廠商挑戰大

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）經濟部擴大對俄羅斯與白俄羅斯出口管制範圍，其中包括工具機產品，台灣工具機暨零組件工業同業公會今天表示，新修訂的管制措施，業者一定會遵循辦理，但確實令工具機廠商感受到經營挑戰。

經濟部4日宣布擴大輸往俄羅斯、白俄羅斯的出口管制範圍，新增有關核能物及雜項、材料及化學品與工具機共52項貨品列入出口管制，防止台灣高科技貨品出口作為軍事用途，並履行國際合作。

工具機公會下午透過新聞稿指出，政府新修訂的限制輸往俄羅斯與白俄羅斯出口管制，範圍與歐盟、美國等友盟管制規格一致，長期以來工具機業者一直配合政府規範出口貨品，新修訂的管制措施，業者也一定會遵循辦理。

公會指出，業者也感謝政府能針對「已預收貨款」且「不淪為軍事用途」的規定下，協助業者履行訂單並提供必要支援，因應政策調整的過渡時期，不過新管制確實令工具機廠商感受到經營上的挑戰。

工具機公會理事長陳伯佳表示，在俄羅斯與烏克蘭戰爭之外，過去台灣工具機產業在面對各種地緣政治變化，始終都是外銷資優生，因為企業在經營管理上都有分散布局的危機意識。

公會指出，去年台灣工具機主要出口市場以美國（成長38%）、歐洲（荷蘭成長37%、義大利成長42%）及東南亞（越南成長20%）表現佳，未來產業也將隨著國際貿易情勢的轉變持續調整。

公會近期整合業者意見，期望政府積極洽簽自由貿易協定（FTA）、爭取台美21世紀貿易倡議，降低出口貿易障礙，包括關稅和其他非關稅障礙。

公會表示，業者也期望政府加強拓銷力度，協助業者強化拓銷成熟市場、爭取新興市場商機，鞏固台灣作為全球韌性供應鏈夥伴的角色；此外擴增廠商拓展國際市場補助，布建海外行銷通路；並組成「數位聚落」，協助工具機中小企業擺脫資源不足、單兵作戰的困境；提供顧問輔導，導入適切數位應用，掌握虛實整合行銷模式，提升外銷競爭力，推升出口動能。（編輯：趙蔚蘭）1120105