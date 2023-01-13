滙豐估美國2月升息2碼後止步 明年第2季開始降息

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（中央社記者張璦台北13日電）滙豐銀行今天表示，預期美國聯準會（Fed）將於2月最後升息0.5個百分點（2碼），接著暫停升息，今年聯邦資金利率維持在4.875%，等到核心通膨進一步回落，才會在2024年第2季和第3季分別降息0.25個百分點。

滙豐銀行今天舉行「2023年上半年投資展望說明會」，預測各國央行的強力緊縮政策，將讓全球GDP成長由2022年的3%，放緩至2023年的1.8%。

在全球經濟放緩之下，滙豐銀行預期，除日本以外的亞洲， 是唯一在2023年GDP將加速成長的地區，將由2022年的3.5%上升至2023年的4.3%，主要是受益於中國加快經濟重啟，以及推出穩定房地產市場的寬鬆政策等。

談及美國升息循環何時步向尾聲，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預期Fed將於2月1日最後一次升息0.5個百分點，然後暫停升息，預料今年內，聯邦資金利率將維持在4.875%的高點不變。

她指出，待美國核心通膨進一步回落，Fed才會在2024年第2季和第3季分別降息0.25個百分點；美國利率見頂和通膨回落，將創造更有利的債券市場投資環境。

隨美國利率見頂，范卓雲表示，滙豐認為美元的上升趨勢已經結束；美元與其他貨幣之間的利差不再擴大，消除了推動美元升值的主要有利因素，「美元強勢已經告終了」；滙豐看好日圓、新加坡幣和巴西雷亞爾（Brazilian real）的展望。（編輯：張均懋）1120113