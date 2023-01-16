東元攻光儲市場 收購台澎能源100%股權

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）電機大廠東元搶攻光儲（儲能系統結合太陽光電發電設備）市場，今天下午宣布子公司安能綠電收購鑫盈能源旗下台澎能源100%股權。

東元今天下午透過新聞稿表示，與鑫盈能源簽署股權收購合約，由東元子公司安能綠電收購鑫盈能源旗下台澎能源100%股權，加速擴大東元在太陽能發電案場的市占率。

東元集團董事長邱純枝表示，電業自由化之後，光儲結合會是市場發展趨勢，東元將逐步建立規模化電廠管理、電力調度等能源管理能力，此次藉由太陽能案場投資與建置，結合東元原有儲能與能源管理系統，奠定未來參與電業營運市場的基礎、布局龐大商機。

東元指出，此次收購的台澎能源，目前已完成太陽能案場掛表約2MW，並取得台中市綠能屋頂標案、高雄市警局屋頂太陽能標案、澎湖校園屋頂太陽能標案等，正陸續施工中。

台澎能源母公司鑫盈能源董事長徐嘉男指出，預期今年底前，台澎能源將完成10MW至15MW的太陽能案場建置，有助東元集團加速在太陽能案場的統包工程與建置的市占率；鑫盈能源也期待未來與東元繼續合作再生能源。

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東元規劃以2030年為目標，設定10年減排50%，近年積極布局綠電市場，除了完成集團在亞洲地區太陽能設施建置全線發電，提高自家工廠再生能源用電比例；東元也在去年取得台電最大的儲能案場（60MW龍潭儲能系統）統包工程，投入台電廣設儲能系統和分散電網韌性計畫。

此外，東元也以自身機電設備製造能力為基礎，開發氣體高壓絕緣開關設備（GIS）、電網數位化設備等電力相關設備。（編輯：趙蔚蘭）1120116