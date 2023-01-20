更多編輯台推薦新聞：
過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 證券

投資人權衡經濟前景 亞股漲多跌少

2023/1/20 18:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港20日綜合外電報導）亞股今天漲多跌少，結束動盪的一週，期間投資人對經濟衰退感到擔憂，但對中國從清零走向與病毒共存將有助於提振陷入困境的全球經濟的希望不斷升溫。

雖然美國通膨下降引發聯邦準備理事會（Fed）將進一步放慢升息步伐的猜測，但數名央行高階官員相繼警告，在他們對價格受到控制感到滿意之前，還需要做更多工作。

聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）昨天表示，決策者對升息將「堅持到底」，並說他們「要在一段時間內採取足夠限制性的措施」。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）預期將會進一步升息，讓目前的6.5%通膨率降溫至2%。

與此同時，一系列顯示經濟繼續放緩的疲軟指標令投資者緊張不安。交易商原本的看法是「利空就是利多」，因為這代表聯準會將會放緩升息步伐，但如今轉變為「利空就是利空」。

迄今為止，財報季表現平平，加劇投資人的恐慌情緒，尤其是在紐約，昨天美股所有3大指數再度收黑。

然而，亞洲的氣氛較為樂觀，因為中國經歷3年痛苦的封鎖後重新開放，投資人準備迎接預期將為全球經濟帶來的激勵。

這反映在今天的亞股表現，香港股市以1.8%的漲幅領漲，並自去年7月以來首次突破22000點。東京、上海、新加坡、首爾、雪梨、雅加達和威靈頓股市也小幅收漲。曼谷和馬尼拉股市則收跌（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1120120

#聯準會
#亞股
#布蘭納德
布蘭納德
聯準會未能安撫市場情緒 美國股市收挫美通膨降溫 Fed副主席：可能很快就會放慢升息步伐
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美國經濟數據引發衰退疑慮 亞股走勢分歧