台灣金聯推107戶平價住宅 最低178萬元位於蘇澳

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（中央社記者張璦台北3日電）台灣金聯推出107戶平價住宅，2月8日至3月7日為賞屋及登記時間，抽籤日3月16日，物件售價落在新台幣178萬元至3706萬元不等；最便宜物件位於宜蘭縣蘇澳鎮中山路的華廈套房，權狀坪數27.28坪，總價178萬元。

台灣金聯今年推出107戶平價宅，根據網站公告，台北市17戶、新北市25戶、桃園市33戶、台中市2戶、高雄市9戶、台南市7戶，六都合計釋出93戶。

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台北市17戶平價宅，唯一一戶總價低於千萬元的是民權西路捷運機能宅，權狀坪數15.97坪、總價960萬元，屋齡33年；另有離捷運辛亥站步行6分鐘的住宅大樓「南方莊園」，3房2廳2衛、44.13坪，總價3178萬元，屋齡3年，每坪單價約72萬元。

從價格觀察，最高價物件為長庚商圈雙併雅苑，3房2廳4衛、107.30坪，總價3706萬元，屋齡6年；最便宜物件位於宜蘭縣蘇澳鎮中山路的華廈套房，27.28坪，總價178萬元，每坪單價6.5萬元。（編輯：張均懋）1120203