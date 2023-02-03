義联集團擬砸700億元加碼投資高屏 兩階段進行

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（中央社記者賴言曦高雄3日電）義联集團創辦人林義守今天表示，將持續在高屏地區推展多項重大投資案，分為兩階段進行，預計耗時10年、投資金額約新台幣700億元左右，投資計畫案皆由集團相關事業經審慎評估後進行。

義联集團今天舉辦新春聯誼晚宴，宣布將進行兩階段投資計畫；第1階段共有4個項目，第1項為燁聯鋼鐵設備更新及新增投資案，除了投資53.5億元增加節能減碳設備外，也將投資約70.3億元籌建精密不鏽鋼廠。

第2項是燁輝企業及其轉投資事業的設備更新與擴廠投資計畫，其中燁輝轉投資位於台中潭子工業區的億威電子，預計2023下半年至「義大創業推廣中心」投資設置高雄廠，目前初步評估投資金額約15億元。

第3項是燁興企業岡山廠及屏南廠設備更新擴建計畫，預計屏南廠將進行設備擴建與更新，增設大尺寸盤元與提高設備產能45%，以降低生產成本，投資金額估計為12.73億元，預計2023年底完成改造；岡山廠為因應低碳生產與友善工作環境，計畫投資金額預估7億元，進一步強化棒線產品組合。

第4項是規劃投資建設屏東縣健康產業園區，產業一醫療園區面積約占3.2萬多坪，計畫投資金額約92億元，目前已動工興建，預計2025年第4季開始營運；產業二面積約占1.1萬多坪，計畫投資金額約54億元，規畫項目包括觀光飯店、遊樂場、商場等，已開始進行空間規劃，準備向縣政府申請建照。

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第2階段投資計畫有2部分，首先是義大休閒農場，基地位於義大世界東北側，總面積約25公頃分兩期申請開發，計畫投資金額估約45億元，第1期開發面積約14公頃，園區內計畫項目包括農產品加工體驗區、露營區、休閒住宿區及停車場等。

第2部分是預計在義大世界西側開發總面積約30公頃的義大產業園區，推動創新研發與人才培訓、既有產業加值、循環經濟及永續發展等3大核心產業鏈，另也規劃大型兒童樂園、青少年遊樂、全台最大室內滑雪場、滑雪景觀飯店、寵物旅館等附屬項目；該案已向政府提出申請，若計畫獲得核准，將展開分期分區開發建設工作。（編輯：張均懋）1120203