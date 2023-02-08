銀行不動產放款不能只聚焦六都 金管會將發函提醒

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北8日電）國發會今天邀集央行及金管會等相關部會開會，針對政府打炒房引發建商哀嚎，央行將有條件放寬購地貸款限18個月內開工規定，金管會2月將發函，要各銀行配置區域放款額度時不能只偏愛六都。

國發會主委龔明鑫今天邀集內政部、央行、財政部、金管會、銀行公會等相關單位，針對「健全房地產市場行動方案」各項措施推動情形開會討論。

相關官員表示，有中小型建商和國發會反映2大問題，第一是央行信用管制措施，建商認為購地貸款限期18個月內開工，時程太緊湊；第二則是涉及金管會「銀行法第72條之2」不動產放款額度限制。

有建商反映，在非六都的申貸案件，比較難和銀行借錢，銀行均會以銀行法第72條之2限額控管為由，否決建商申請融資案件，不過在建商彼此間私下交流後，驚覺是在六都申貸案件比較容易借到錢，在非六都則比較容易被銀行打發。

根據金管會資料顯示，依銀行法第72條之2規定設算，2022年12月底銀行不動產放款平均比率為26.58%，距離法定上限30%，銀行還有高達新台幣1.725兆元的不動產放款額度。

金管會官員表示，銀行法第72條之2規定主要是涉及銀行流動性考量，在此規定下，銀行不動產放款額度實際上還相當寬裕，不會是問題。

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針對建商訴苦非六都案件較難和銀行借到錢，金管會2月將發函請銀行公會提醒各銀行，在配置區域放款額度時，必須站在整體區域平衡進行考量，不能只過度聚焦六都案件，在六都配比較多放款額度，非六都就配比較少。

至於央行去年初祭出購地貸款限期18個月開工規範，央行則新增不可歸責借款人因素，即若受疫情等大環境因素影響，發生缺工缺料以致影響動工，或因建案特性不同，導致影響公務機關審照時程較長者，可不受18個月動工期限限制。（編輯：張均懋）1120208