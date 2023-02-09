非六都難借到錢？ 金管會：銀行授信應考量區域均衡

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（中央社記者謝方娪台北9日電）中小型建商反映非六都申貸案容易被銀行打回票，金管會今天表示，請銀行在授信時考量區域適度均衡發展，妥善調配授信額度，以利部分區域建案取得資金。

國發會主委龔明鑫8日邀集內政部、央行、財政部、金管會、銀行公會等相關單位，針對「健全房地產市場行動方案」各項措施推動情形開會討論。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會表示，針對房市融資議題，金管會將依會議共識，請銀行在授信時考量區域適度均衡發展，妥善調配授信額度，以利部分區域建案取得資金，並請銀行公會配合向會員銀行加強宣導。

林志吉指出，銀行業吸收社會大眾資金加以分配運用，具金融中介功能，並在經濟發展過程中扮演支持其他產業部門發展的重要角色，為支援企業資金需求及繼續經營，銀行業應在兼顧風險控管前提下，妥善有序地採取資金調配。

針對此次會議有關非都會區建案資金取得議題，林志吉表示，銀行法第72條之2規定主要目的是控管銀行流動性風險，銀行在執行此項授信總額控管規定時應注意區域適度均衡發展，並依企業往來情形合理評估，妥善調配各區域間放款額度。

相關官員透露，先前有中小型建商和國發會反映2大問題，第一是央行信用管制措施，建商認為購地貸款限期18個月內開工，時程太緊湊；第二則是涉及金管會「銀行法第72條之2」不動產放款額度限制。

有建商反映，在非六都的申貸案件比較難和銀行借錢，銀行均會以銀行法第72條之2限額控管為由，否決建商申請融資案件，不過在建商彼此間私下交流後，驚覺是在六都申貸案件比較容易借到錢，在非六都則比較容易被銀行打發。

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根據金管會資料顯示，依銀行法第72條之2規定設算，2022年12月底銀行不動產放款平均比率為26.58%，距離法定上限30%，銀行還有高達新台幣1.725兆元的不動產放款額度，額度仍相當寬裕。

金管會官員表示，針對建商訴苦非六都案件較難和銀行借到錢，金管會2月將發函請銀行公會提醒各銀行，在配置區域放款額度時，必須站在整體區域平衡進行考量，不能只過度聚焦六都案件，在六都配比較多放款額度，非六都就配比較少。（編輯：林淑媛）1120209