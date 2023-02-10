豐盟案翻盤露曙光 業界盼有助跨區經營加速競爭

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（中央社記者江明晏、蘇思云台北10日電）凱擘旗下豐盟系統台進軍花蓮遭NCC否准，台北高等法院判決撤銷處分，且認定凱擘、台固非關係企業，未違反三分之一限制；業界分析，此舉有望緩解市場寒蟬效應，促進業者跨區經營，加強市場競爭。

凱擘旗下豐盟有線電視系統先前申請跨區經營花蓮縣有線電視，國家通訊傳播委員會（NCC）2019年10月召開聽證會搜集意見，在2020年3月否決豐盟的申請案，意味凱擘旗下豐盟有線電視系統不能進軍花蓮市場跨區經營。

NCC當時否決理由提到，豐盟的分組付費方案、定價策略和花蓮現有業者接近，差異化不足，且對豐盟經營能力有疑慮等。豐盟不服，後來對此提起行政訴訟。

台北高等法院近期作出判決，撤銷NCC原處分，細究判決書有四大重點，第一，NCC審查豐盟申請跨區花蓮案准駁裁量時增設「經營實態」，並無法源依據；第二，凱擘與台固媒體非公司法上的關係企業，NCC審酌豐盟案卻將台固媒體所屬有線電視訂戶數一併予以計算，該申請案應無違反有廣法第24條及大富條款「總訂戶數合計不得超過全國總戶數三分之一」的情事。

第三，即使跨區後豐盟有違反有廣法第24條超過全國總戶數三分之一的情事，應依法處罰或廢止執照等事後管制措施，而非因有違法的疑慮採事前管制措施予以否准。第四，NCC就可能違反總戶數超過三分之一之情事，應可透過附附款方式加以限制卻不為，有選擇裁量怠惰情形。

根據NCC去年第3季公布資料顯示，中嘉旗下12家系統業者，全台總戶數為104.05萬戶，占有率22.28%；而凱擘旗下共12家系統業者，總戶數94.4萬戶，占比為20.23%；台固旗下5家系統業者，總戶數為51.12萬戶，占有率10.95%。

NCC副主委暨發言人翁柏宗日前在例行記者會說明，尊重業者提出行政救濟，已收到判決書，法院判決並沒有要NCC改做同意處分，判決是撤銷當時的處分，依照法院見解再做出處分，NCC對此案還會上訴，會提出相關理由說服法院來認可當初的行政處分。

業界人士指出，由於NCC還會針對此案上訴，未來等新處分出爐恐怕曠日費時；而市場也傳出富邦集團董事長蔡明忠與年代董事長練台生和解，跨區大戰宣告休兵，凱擘集團旗下豐盟會不會再跨區經營花蓮區仍未定。

但有了台北高等法院的意見，三分之一上限的緊箍咒雖沒有解除，但有望緩解市場的寒蟬效應；且業者看到未來跨區經營申請獲得通過的機率提高，將刺激有線電視業者勇於跨區經營，以促進市場競爭。在面對OTT大舉來襲、有線電視戶數持續減少的態勢時，能讓消費者擁有更多選擇，一同把有線電視的市場大餅做大。

NCC在2012年開放有線電視既有業者跨區經營，盼導入新的市場機制，促進閱聽人權益，目前觀察全台灣所有的有線電視經營區域，大概只有台北市、新北市、高雄市、彰化縣、台中市的全區域是有超過一家以上的業者經營，換言之，還有許多區域有跨區發展空間。舉例來說，基隆市只有中嘉旗下吉隆有線電視業者獨占。

不過，NCC當時官員曾表示，近年來跨區經營或新業者加入後，市場上多認為惡性競爭愈來愈嚴重，有線電視業者如何提供加值應用服務或搶網路訂戶，都是未來可能努力的方式。（編輯：張良知）1120210