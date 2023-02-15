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藥用酒精原料關稅減免再延半年 實施至8/26

2023/2/15 16:03
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（中央社記者張璦台北15日電）考量國內COVID-19疫情尚未平息，財政部關務署今天表示，2月27日起持續實施藥用酒精原料關稅減免措施、為期6個月，降幅為法定稅率的50%，進口藥用酒精原料貨品關稅稅率，從法定的20%降為10%，將實施至8月26日。

關務署指出，藥用酒精原料關稅減免措施自2020年2月底起實施，截至今年1月底，進口量為4547萬公升，減稅利益為新台幣1.18億元。

關務署今天發布新聞稿表示，考量國內COVID-19疫情尚未平息，為持續充足防疫期間藥用酒精原料的物資供應，確保醫療機構及民眾供需無虞，並協助廠商降低進口成本，財政部依關稅法規定，報奉行政院核定，自112年2月27日起繼續機動調降藥用酒精原料貨品關稅稅率，為期6個月。

關務署指出，降幅為法定稅率的50%，並視國內防疫情形及供需狀況滾動檢討；在此關稅減免措施之下，進口藥用酒精原料貨品關稅稅率從法定的20%降為10%。

關務署提醒，這次藥用酒精原料機動調降稅率適用期間，是112年2月27日起至8月26日止，有關適用期間認定，依關稅法施行細則規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準；所稱運輸工具進口日，海運貨物是以船舶抵達本國港口，向海關遞送進口艙單之日；空運貨物以飛機抵達本國機場，向海關遞送進口艙單之日為適用的準據。（編輯：楊蘭軒）1120215

#財政部關務署
#行政院
#COVID-19疫情
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