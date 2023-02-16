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星展看地緣政治風險 會務實解決不易再爆發衝突

2023/2/16 15:20
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（中央社記者潘姿羽台北16日電）星展銀行（台灣）今年將完成整併花旗在台消費金融業務，外界關注美中、兩岸的緊繃局勢是否影響外銀對台灣的營運展望，星展集團執行總裁高博德表示，相信會用務實方式解決，全球不容易再爆發大規模衝突。

星展集團今天舉行營運展望記者會，高博德特地造訪台灣，宣示對台灣市場的承諾，並期許星展銀行（台灣）今年完成花旗在台消費金融業務整併後，能結合雙方優勢，發揮綜效。

媒體關注地緣政治風險議題，指出美中、兩岸都存在地緣政治緊張的情況，是否會對台灣營運造成影響。

高博德表示，先前對外宣布併購花旗時，便回答過類似問題，能夠理解外界對於地緣政治風險有所疑慮，但他認為，地緣政治將會用務實方式解決，因為全球連結非常緊密的情況下，要爆發大規模衝突並不容易。

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另一方面，高博德指出，觀察俄烏戰爭對烏克蘭境內銀行系統的衝擊，說實在影響沒那麼大，很多人需要這些服務，因此金融交易、信用卡服務都還持續進行。

高博德表示，台灣在IC設計、半導體等領域扮演重角色，這更需要區域連結的能量，此外，星展也確實看到很多台灣廠商希望在新加坡、香港建立營運據點，或是尋求東南亞、印度生產的機會，趨勢相當明顯，因此星展集團在地緣政治風險的角度上，更重視的是如何建立韌性，提供更好的區域連結機會。（編輯：張均懋）1120216

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#星展集團
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