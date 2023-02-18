3國浮式平板玻璃 財政部最後認定部分廠商傾銷

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（中央社記者張璦台北18日電）針對從馬來西亞、印尼及泰國產製進口浮式平板玻璃反傾銷調查案，財政部今天公告調查最後認定結果，部分廠商確實有傾銷情事，將移請經濟部在40天內作成傾銷是否損害國內產業的最後調查認定。

財政部5月受理調查台灣玻璃工業公會申請對馬來西亞、印尼與泰國產製進口浮式平板玻璃課徵反傾銷稅案，財政部關務署今天發布新聞稿公告傾銷調查最後認定結果，並表示，部分廠商確有傾銷情事。

關務署說明，財政部民國111年11月9日公告初步認定結果，涉案產品有傾銷事實，經濟部也初步認定，此傾銷對國內產業造成實質損害，但依調查所得資料研判，還無須為防止台灣產業在調查期間繼續遭受損害，而臨時課徵反傾銷稅。

針對經濟部初步認定國內產業遭受實質損害，貿調會官員先前說明，一般而言，若初步認定有實質損害，就會建議課徵臨時反傾銷稅，以免在進行最後調查期間，國內產業繼續受害，不過，受到塞港缺櫃外部因素影響，進口量與價格放緩，因此向財政部建議不課徵臨時反傾銷稅。

關務署今天進一步表示，後續調查部分，財政部已依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，通知經濟部繼續完成傾銷是否損害台灣產業的最後調查認定，並評估此案對國家整體經濟利益的影響。

經濟部應於接獲財政部通知翌日起40天內，作成最後調查認定；財政部應於接獲經濟部通知翌日起10天內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

此外，關務署今天同步更新各涉案國涉案廠商的傾銷差率；馬來西亞Xinyi Energy Smart （Malaysia） Sdn Bhd為20.89%，其他製造商或出口商為129.32%；印尼PT Asahimas Flat Glass Tbk為10.32%，其他製造商或出口商為87.76%。

泰國方面，AGC Flat Glass （Thailand） PLC.為0%，其他製造商或出口商稅率32.45%。

所謂「傾銷差率」，關務署官員舉例，假設甲國浮式平板玻璃在該國內銷售價為100美元，銷到台灣則賣50美元，其中的傾銷差率計算，就是100減50，除以賣到台灣的起岸價格，其中起岸價格包含保險費、運費。（編輯：楊凱翔）1120218