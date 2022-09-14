財部：對6國鍍鋅鋼品、碳鋼鋼板續課徵反傾銷稅

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（中央社記者張璦台北14日電）財政部關務署今天表示，對自中國、韓國產製進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品，以及對自巴西、中國、印度、印尼、韓國及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板，課徵反傾銷稅落日調查案結果出爐，自即日起，按核定稅率繼續課徵反傾銷稅，為期5年。

同時，考量配合整體國際經濟局勢發展與友盟國家一致作法，暫停對烏克蘭碳鋼鋼板課徵反傾銷稅1年。

關務署今天發布新聞稿表示，針對「鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品」課徵反傾銷稅，中國方面，除福建凱景新型科技材料有限公司稅率0%以外，對其他製造商或出口商課徵稅率43.38%；對韓國所有製造商或出口商，課徵稅率為77.3%。

至於「碳鋼鋼板」，對巴西所有製造商或出口商稅率為31.1%，對中國所有製造商或出口商稅率為59.57%，對印度所有製造商或出口商稅率32.82%，對印尼所有製造商或出口商稅率42.91%。

對韓國「碳鋼鋼板」課徵反傾銷稅方面，Hyundai Steel Company稅率5.8%，POSCO（製造商）、POSCO International Corporation、Donghwa Corporation、GS Global Corporation及Hyosung TNC Corporation（出口商）稅率19.99%；其他製造商或出口商稅率80.5%。

對烏克蘭「碳鋼鋼板」所有製造商或出口商，課徵反傾銷稅率49.29%。

關務署說明，台灣自民國105年8月22日對上述貨物課徵反傾銷稅，110年8月20日公告進行落日調查，經財政部及經濟部調查結果，認定傾銷及產業損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生。

關務署指出，依經濟部提供諮詢意見，並無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施，對國家整體經濟利益有明顯的負面效果，因此按核定稅率繼續課徵。

不過，自烏克蘭產製進口的碳鋼鋼板，考量配合整體國際經濟局勢發展與友盟國家一致作法，暫停課徵反傾銷稅1年。

關務署進一步說明，台灣廠商進口核給個別稅率廠商的涉案貨物，須提交該廠商生產製造，並直接出口至台灣的相關進口證明資料，經海關審核後，才得以適用其個別稅率，否則仍應依涉案國其他廠商較高稅率課徵。（編輯：潘羿菁）1110914