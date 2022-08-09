中韓鋼品反傾銷稅落日調查案 經部認定有產業損害

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）經濟部貿易調查委員會今天針對自中國、韓國進口特定鍍鋅鋼品，以及來自巴西、中國、印度、印尼、韓國與烏克蘭進口的碳鋼鋼板，做出若停止課徵反傾銷稅，可能對台灣產業繼續或再發生損害的認定。

經濟部發布新聞稿表示，貿調會今天召開委員會議，針對「中國鋼鐵股份有限公司等6家公司申請對自中國大陸及韓國產製進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品繼續課徵反傾銷稅案」、「中國鋼鐵股份有限公司申請對自巴西、中國大陸、印度、印尼、韓國及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板繼續課徵反傾銷稅案」進行審議。

財政部105年8月22日起針對特定鍍鋅鋼品、鋅合金扁軋鋼品以及碳鋼鋼板，祭出為期5年課徵反傾銷稅，上述品項原定110年8月21日落日，不過中鋼等國內鋼鐵業者提出繼續課徵申請，貿調會今天做出產業損害認定。

貿調會今天召開的委員會議，由經濟部次長、貿調會主委陳正祺主持，針對上述兩案進行產業損害調查結果進行審議，均認定台灣產業的損害，可能因停止課徵反傾銷稅，而繼續或再發生。

經濟部表示，財政部已於111年6月2日認定涉案國涉案貨物的傾銷，可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，後續經濟部會將上述認定結果通知財政部，並提交關稅稅率審議小組，審議是否繼續課徵反傾銷稅。

關於特定鍍鋅鋼品案，貿調會說明，課徵反傾銷稅期間，自中、韓進口涉案貨物進口量已大幅減少，台灣該產業營運狀況，在課徵反傾銷稅前期有改善。不過後續涉案貨物仍低價競爭，會使台灣特定鍍鋅鋼品產業營運狀況再度惡化，且目前中、韓產能龐大且過剩，卻受制於部分國家對其採行貿易救濟措施，因此仍有傾銷至他國市場的情事。

對於碳鋼鋼板案，貿調會表示，在對自巴西、中國、印度、印尼、韓國及烏克蘭課徵進口碳鋼鋼板反傾銷稅期間，進口量已大幅減少，部分國家甚至已停止出口至台灣，台灣該產業營運狀況已有改善，但仍處於易受傾銷進口影響的情況。

貿調會認為，目前涉案6國碳鋼鋼板均存在龐大產能，且有產能過剩問題，也因台灣市場具價格吸引力，該6國涉案貨物出口主要目標市場，都有因貿易救濟措施而受限制的情況。

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本次審議2案，來自財政部對涉案國涉案貨物課徵反傾銷稅，期限為自105年8月22日起至110年8月21日止，該2案申請人在課徵屆滿前，均向財政部申請繼續課徵反傾銷稅，財政部也在110年8月20日，公告進行本次落日調查案，並請經濟部進行產業損害調查。

特定鍍鋅鋼品廣泛用於建築材料、運輸工業、農業設備、資訊用途及家具電器等；碳鋼鋼板多運用在造船、結構、壓力容器、一般用途及中高碳類鋼板，用以製作工具鋼及模具鋼等。（編輯：潘羿菁）1110809