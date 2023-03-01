更多編輯台推薦新聞：
法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事
生活

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事

美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看
國際

美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

股債雙殺防疫險風暴 去年底產壽險淨值比雙探5年低點

2023/3/1 18:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北1日電）2022年美國強力升息導致股債同步下跌，衝擊壽險業淨值，產險業則陷入防疫險風暴，金管會今天揭露，2022年底壽險業平均淨值比降至5.1%、產險業降至13.6%，雙雙創下至少近5年同期新低。

對比2021年底壽險業平均淨值比為9%、產險業為35.4%，2022年底壽險業淨值比減少3.9個百分點、產險業大減21.8個百分點。金管會強調，保險業發展仍具前景。

金管會書面報告中並無揭露個別保險公司自結淨值比情況。根據金管會規定，個別保險業者經會計師查核的淨值比不得連兩期低於3%，否則業者必須限期提交財業務改善計畫。

金管會主委黃天牧明天將赴立法院財政委員會報告金管會業務概況。根據金管會今天提交財委會的書面報告，2022年全年金融三業合計稅前盈餘為新台幣4798億元，創9年新低，其中僅銀行業獲利呈現成長，證券期貨業及保險業雙雙衰退，保險業更由盈轉虧。

檢視銀行業體質，截至2022年第3季底，本國銀行平均資本適足率為14.01%，全數銀行均符合法定最低標準。

2022年底國銀放款總額達36.65兆元，年增2.97兆元、增額創歷史新高；同時，國銀逾放比為0.15%、備抵呆帳覆蓋率為910.46%，授信品質仍良好，國銀具備一定風險承擔能力。

截至2022年底國銀對中小企業放款餘額達9.28兆元，年增5945億元、增額創歷年第3高，顯示國銀仍充分支持中小企業資金需求。

證券市場方面，截至2022年底，國內上市櫃公司總家數為1779家、年增1.83%，總市值逾48兆元，則大幅年減21.55%。

2022年國內上市櫃公司募資總金額約5644億元，年減36.37%，上市櫃股票成交值為70.96兆元。

金管會表示，2022年受國際政經情勢影響，包括俄烏戰爭推升通膨、主要國家加速升息等，導致市場波動加劇，2022年台股集中市場加權指數下跌22.4%，台股日均量縮至3041億元、年減36.15%。

不過，金管會強調，台股基本面仍穩健，金管會將持續關注國際情勢對總體經濟及台股影響，必要時採取相關穩定措施。

保險業務方面，2022年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、美元升息、新台幣兌美元貶值及資本市場波動等因素衝擊，保險業保費收入降至2兆5490億元、年減近2成。

截至2022年底保險業資產總額為34兆767億元、年增2795億元，呈現成長，不過受到股債雙殺、防疫險風暴等不利因素衝擊，截至2022年底，壽險業平均淨值比為5.1%、產險業為13.6%。（編輯：潘羿菁）1120301

#金管會
#國銀
#黃天牧
黃天牧
金管會判斷防疫險理賠金失準？ 保險局駁媒體誤解證券期貨業新春團拜 黃天牧祭強化資本市場5方向
俄烏戰爭
俄軍圍攻巴赫姆特求突破 烏軍奮力鎮守防線中國媒體大幅報導房市回暖 財經學者戳破假象
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族