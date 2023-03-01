股債雙殺防疫險風暴 去年底產壽險淨值比雙探5年低點
（中央社記者謝方娪台北1日電）2022年美國強力升息導致股債同步下跌，衝擊壽險業淨值，產險業則陷入防疫險風暴，金管會今天揭露，2022年底壽險業平均淨值比降至5.1%、產險業降至13.6%，雙雙創下至少近5年同期新低。
對比2021年底壽險業平均淨值比為9%、產險業為35.4%，2022年底壽險業淨值比減少3.9個百分點、產險業大減21.8個百分點。金管會強調，保險業發展仍具前景。
金管會書面報告中並無揭露個別保險公司自結淨值比情況。根據金管會規定，個別保險業者經會計師查核的淨值比不得連兩期低於3%，否則業者必須限期提交財業務改善計畫。
金管會主委黃天牧明天將赴立法院財政委員會報告金管會業務概況。根據金管會今天提交財委會的書面報告，2022年全年金融三業合計稅前盈餘為新台幣4798億元，創9年新低，其中僅銀行業獲利呈現成長，證券期貨業及保險業雙雙衰退，保險業更由盈轉虧。
檢視銀行業體質，截至2022年第3季底，本國銀行平均資本適足率為14.01%，全數銀行均符合法定最低標準。
2022年底國銀放款總額達36.65兆元，年增2.97兆元、增額創歷史新高；同時，國銀逾放比為0.15%、備抵呆帳覆蓋率為910.46%，授信品質仍良好，國銀具備一定風險承擔能力。
截至2022年底國銀對中小企業放款餘額達9.28兆元，年增5945億元、增額創歷年第3高，顯示國銀仍充分支持中小企業資金需求。
證券市場方面，截至2022年底，國內上市櫃公司總家數為1779家、年增1.83%，總市值逾48兆元，則大幅年減21.55%。
2022年國內上市櫃公司募資總金額約5644億元，年減36.37%，上市櫃股票成交值為70.96兆元。
金管會表示，2022年受國際政經情勢影響，包括俄烏戰爭推升通膨、主要國家加速升息等，導致市場波動加劇，2022年台股集中市場加權指數下跌22.4%，台股日均量縮至3041億元、年減36.15%。
不過，金管會強調，台股基本面仍穩健，金管會將持續關注國際情勢對總體經濟及台股影響，必要時採取相關穩定措施。
保險業務方面，2022年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、美元升息、新台幣兌美元貶值及資本市場波動等因素衝擊，保險業保費收入降至2兆5490億元、年減近2成。
截至2022年底保險業資產總額為34兆767億元、年增2795億元，呈現成長，不過受到股債雙殺、防疫險風暴等不利因素衝擊，截至2022年底，壽險業平均淨值比為5.1%、產險業為13.6%。（編輯：潘羿菁）1120301
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