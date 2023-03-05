2月出口估恐連6黑 學者：景氣春燕回歸有3大觀察點

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（中央社記者張璦台北5日電）財政部7日將公布2月出口統計，預估恐連6黑。學者分析何時景氣回春有3大觀察點，首先是全球主要央行何時止步升息，促使終端需求回溫；其次是主力貨品電子零組件庫存壓力；第三則是中國解封後的正面效應。

國際經濟基本面走弱加上春節因素，今年1月出口315.1億美元，年減21.2%，未能開紅門，連續5個月負成長；財政部統計處估計，2月出口規模將落在333億美元至348億美元，年減幅雖可望收斂至7%到11%之間，但顯然難逃連6黑命運。

通膨、升息、COVID-19疫情、俄烏戰爭與美中科技戰風險仍在，財政部統計處指出，今年國際經濟邁向「低緩成長」的根本架構未改變，短期出口表現不易明顯回升。

「上半年出口能見度不高」，台經院國際事務處研究員邱達生分析，主要是歐美採鷹派升息以對抗通膨，導致這兩大關鍵終端市場需求受到抑制，製造業不振，而歐美這一波低靡景氣的谷底大約落在第3季。

邱達生表示，不管是科技或傳產貨類，台灣出口有將近8成是零組件等中間財，如果終端需求很疲弱，供應鏈不會有運轉的動機，「沒有訂單，就沒有接單，就沒有製造，自然也沒有出口」。據統計，外銷訂單截至1月未見復甦、也是連5黑。

進一步觀察出口主力貨品，邱達生指出，電子零組件在疫情期間的2020年、2021年，幾乎是憑一己之力扛起台灣的外貿表現以及經濟成長，但現在有庫存去化問題待解，勢必影響近期出口。

反映在數據上，電子零組件1月出口年減20.1%，不僅寫連3黑，跌幅也是11年來最深。財政部統計處分析，儘管夾雜春節因素干擾，但反映消費性電子產品需求疲弱的效應，正在擴大，也顯示電子產業景氣進入修正期。

檢視主要出口市場，台灣1月對中國與香港出口衰退33.5%，光是這部分的萎縮，就影響總出口年減幅度逾6成；不過，中研院經濟所研究員簡錦漢指出，中國疫後解封帶動生產製造指數重回擴張區間，為台灣帶來的出口紅利可望慢慢浮現，將是一大觀察點。

此外，據主計總處最新預估，第1季出口年減幅度可能來到15.43%，但將逐季回溫，第3季衰退幅度收斂至個位數，第4季轉正成長9.76%，與2022年「逐季走低、旺季不旺」的劇本正好相反。

邱達生指出，確實可以觀察下半年是否出現些許反彈，屆時若歐美升息告一段落，終端需求有望回溫，翻轉訂單頹勢，但他認為，力道應不會太強勁，原因在於歐美升息腳步料持續到5、6月，就算上半年劃下句點，由於景氣沒有預期般的糟糕，下半年也不見得會轉鴿降息。（編輯：楊凱翔）1120305