大魯閣股東會紀念品發3200元抵用券 持1股就能領

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大魯閣6日宣布今年將發出總價值超過3200元的抵用券，並延續持股1股就能領的慣例。圖為大魯閣草衙道。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北6日電）大魯閣近年股東會紀念品大方送股東抵用券，吸引市場人氣，今天宣布今年將發出總價值超過3200元的抵用券，較去年2800元加碼升級，並延續持股1股就能領的慣例。

每年股東會旺季，股東會紀念品就成為股民關注話題，大魯閣近年大手筆發出消費抵用券，且持股1股就能領，是網友公認的「超高CP值」股東會紀念品概念股，每逢股東會旺季，股票熱度也會升溫。

大魯閣今天在記者會中公布112年股東會紀念品，將透過大魯閣APP提供股東800元消抵用券及8張「每月買一送一券」，總價值超過新台幣3200元，且股東持股不限股數，1股就能領；股東6月1日起憑抵用金至場館消費，每月再抽萬元抵用金。

大魯閣說明，今年股東會預計於5月31日舉行，3月29日為有權參加股東會的最後買進日，5月31日起可以透過APP可線上領取使用。

大魯閣去年股東會紀念品價值超過2800元，當時受到股民關注，股東會過戶前增加了近10萬名股東，且逾8萬名股東下載APP。

大魯閣指出，數萬名的股東回館使用優惠，為場館營運帶來人潮及營收動能，加上解封行情，去年6月營收年成長逾4倍，達到股東回饋及品牌行銷的雙重效果。

大魯閣表示，除了1股就能領取股東會紀念品，今年針對持股一張以上的股東加碼發放優惠券600元。（編輯：張良知）1120306