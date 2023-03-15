資策會點出MWC趨勢 衛星通訊成手機標配指日可待

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（中央社記者蘇思云台北15日電）資策會產業情報研究所（MIC）今天發布2023 MWC六大趨勢觀察，其中，衛星通訊成為手機標準配備指日可待，手機品牌、晶片業者、電信設備與衛星營運商都相繼發表相關終端解決方案。

資策會MIC今天透過新聞稿指出，預計3月22日舉辦MWC 2023研討會，解析研究團隊在西班牙巴塞隆納展場帶回的第一手情報，其中預先分享六大趨勢。趨勢一，元宇宙為熱門變現服務，電信商從消費端邁向發展「企業元宇宙」。

資策會MIC表示，元宇宙仍是5G應用服務變現的關鍵，電信商除了針對消費者端，持續打造自家元宇宙平台，並透過跨國合作推廣擴散服務外，更開始著手定義與研擬「企業元宇宙」發展策略。

資深產業分析師鍾曉君觀察指出，業者除了利基於5G獨立組網（SA）、邊緣運算與專網建構，未來將深耕數位雙生技術，才能形塑「企業元宇宙」所需要的遠端監控、操作等基礎環境。

資策會MIC指出，趨勢二，5G產業將聚焦在「高效與節能、開放網路、5G專網」三大面向。面對國際減碳淨零訴求，更多高效與節能的新興軟硬體產品解決方案、基地台站點節能設計應運而生，「開放網路」更加熱門，5G專網市場成長也更加看好。

趨勢三，6G開始跳脫空談，邁入技術深耕與應用發想階段。趨勢四，嵌入式SIM卡（eSIM）成大勢所趨，觀測行動通訊發展，各國與各大品牌支援eSIM手機商用服務比率正逐年快速增加。

趨勢五，淨零永續浪潮已擴散至手機，業者紛紛推出自助維修計畫、提高回收材質的使用率。

資策會MIC資深產業分析師廖彥宜表示，面對大環境消費者縮減支出、換新機頻率降低，加上循環經濟意識抬頭，二手或是翻新手機的商機已經浮現，ESG風潮帶動手機產業商業模式的轉變，涵蓋範疇除了設備銷售，甚至擴及租賃服務、維修、評估、庫存管理等面向，也讓二手市場更透明開放。

趨勢六，衛星通訊成手機標配逐漸實現，摺疊機發展更「耐用、輕薄、便宜」。

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廖彥宜指出，手機衛星通訊成為標準配備逐漸實現，手機品牌、晶片業者、電信設備與衛星營運商皆相繼發表支援3GPP R17標準的5G NTN衛星聯網終端解決方案。另外，5G NTN衛星到終端（D2D）在高軌衛星緊急雙向簡訊已正式商用，而低軌衛星影音通訊也積極發展中。

資策會MIC觀察，一、二線品牌業者都全力推動摺疊機，各大廠強調面板更無摺痕感、更耐用、軸承鉸鏈更加穩定與輕量化，「水滴型鉸鏈」成為本屆展會摺疊機種的主流設計。（編輯：林興盟）1120315