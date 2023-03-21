更多編輯台推薦新聞：
瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

思科在台擴大投資加速數位發展 聚焦5大領域

2023/3/21 15:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）網路設備供應商思科今天宣布「台灣數位加速計畫」邁入2.0階段，思科將持續擴大投資技術與資源，著重資安、智慧城市和交通、金融韌性、智慧能源、樂齡生活等5大領域。

思科於2018年導入「台灣數位加速計畫（Taiwan Digital Acceleration，TDA）」，與政府、產業及學界策略合作，推動社會各個面向的數位化發展。1.0階段著重在智慧城市、企業5G專網、資訊安全和數位醫療照護的數位轉型。

在2020年底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的高峰期，台灣數位加速計畫將醫療照護帶進台灣農村和偏鄉地區，透過數位行動醫療推車，將患者與全台10家醫療組織及醫療研究機構相連結。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

思科指出，台灣數位加速計畫2.0著重5大領域，除了使民眾獲得全方位資安協助、打造智慧城市和交通、提升金融穩定與韌性之外，也將透過網路技術與視訊平台改善綠色能源發電遇到的挑戰，並藉由數位工具提升長者的健康和社群參與度。

思科台灣總經理林岳田表示，數位韌性是台灣站穩科技島的基石，思科是打磨基石的重要推手，持續與台灣產業夥伴、學術單位與政府積極合作，打造安全及前瞻性的解決方案。（編輯：趙蔚蘭）1120321

#思科
#台灣
#林岳田
思科
思科調高財測 執行長稱公司處於8年來最佳狀態
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族