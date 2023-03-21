思科在台擴大投資加速數位發展 聚焦5大領域

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（中央社記者吳家豪台北21日電）網路設備供應商思科今天宣布「台灣數位加速計畫」邁入2.0階段，思科將持續擴大投資技術與資源，著重資安、智慧城市和交通、金融韌性、智慧能源、樂齡生活等5大領域。

思科於2018年導入「台灣數位加速計畫（Taiwan Digital Acceleration，TDA）」，與政府、產業及學界策略合作，推動社會各個面向的數位化發展。1.0階段著重在智慧城市、企業5G專網、資訊安全和數位醫療照護的數位轉型。

在2020年底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的高峰期，台灣數位加速計畫將醫療照護帶進台灣農村和偏鄉地區，透過數位行動醫療推車，將患者與全台10家醫療組織及醫療研究機構相連結。

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思科指出，台灣數位加速計畫2.0著重5大領域，除了使民眾獲得全方位資安協助、打造智慧城市和交通、提升金融穩定與韌性之外，也將透過網路技術與視訊平台改善綠色能源發電遇到的挑戰，並藉由數位工具提升長者的健康和社群參與度。

思科台灣總經理林岳田表示，數位韌性是台灣站穩科技島的基石，思科是打磨基石的重要推手，持續與台灣產業夥伴、學術單位與政府積極合作，打造安全及前瞻性的解決方案。（編輯：趙蔚蘭）1120321