智慧城市展各國貴賓擠爆開幕式 國際買主數創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）2023智慧城市展與淨零城市展今天起至31日在台北南港展覽館2館登場，上午舉行開幕典禮，各國受邀貴賓擠爆開幕儀式現場，參加國家、城市、貴賓人數及國際買主數，均創歷史新高。

2023智慧城市展與淨零城市展今天起登場，30日至4月1日在高雄舉行，主辦單位之一台北市電腦公會統計，共計550家參展單位與廠商使用1950個攤位，展覽規模比去年成長35%再創新高。

今年有來自全球43個國家地區、115個城市市長及副市長、超過360位的城市訪問團，總計超過1500位國際貴賓及買主參加展覽盛會，公會指出，包括參加國家、城市、貴賓人數及國際買主數，均創歷史新高。

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台北市電腦公會理事長彭双浪致詞表示，氣候變遷正影響人類生活與產業發展，淨零減排是民眾、產業與政府攜手努力的方向，今年由國家發展委員會與台北市電腦公會共同主辦2050淨零城市展，並邀請各國與城市一同參與淨零城市國際峰會，朝2050淨零城市願景邁進。

國發會主委龔明鑫致詞指出，此次展會展現台灣在智慧與淨零城市的發展成果，數位城市與淨零城市發展不僅只是硬體，而是完整解決方案的展現，數位城市和淨零城市轉型，推動台灣在產業和經濟發展另一階段的躍升。（編輯：張均懋）1120328