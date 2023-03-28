暫不鬆綁信用管制 央行：不動產貸款餘額仍達12.6兆

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）房市景氣降溫，中央銀行仍未打算放寬選擇性信用管制，央行今天出爐的書面報告揭露，關鍵原因是銀行不動產貸款餘額還是很高，達新台幣12.6兆元，央行將持續關注房市發展，適時調整相關措施。

中央銀行23日舉行第1季理監事會，宣布升息半碼，打擊通膨預期之餘，也盼能達到抑制房市效果；央行總裁楊金龍當日更在記者會中清楚表明，不會鬆綁選擇性信用管制。

儘管房市吹起冷風，房價依舊高不可攀。立法院內政委員會於30日邀相關部會就「高房價民怨下政府加速興建社會住宅進度及平均地權條例修正後其抑制房價之住宅政策相關配套措施」進行專題報告，中央銀行書面報告今天率先出爐。

央行報告指出，2020年Covid-19疫情蔓延以來，主要央行採行超寬鬆貨幣政策，導致全球資金充沛，房價普遍高漲；國內房價雖有民間投資與區域建設等基本面支撐，但部分地區也出現炒作現象。

眼見房市出現炒作風氣、房價高漲，2020年底政府端「健全房地產市場方案」，相關部會推出短中長期措施，央行也4度調整選擇性信用管制，且去年以來採行溫和漸進緊縮貨幣政策，有助於強化選擇性信用管制措施成效。

央行表示，上述措施實施至今，執行成效良好，受限貸款成數下降，有助銀行控管不動產授信風險。

此外，央行報告也揭露暫不鬆綁選擇性信用管制的原因。

報告指出，112年2月購置住宅貸款及建築貸款年增率分別為5.5%、9.9%，均較這波高點下降，但銀行不動產貸款餘額仍高，已達12.6兆元。

央行表示，未來將持續關注不動產貸款情形與房地產市場發展情勢，並檢視管制措施的執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。（編輯：林淑媛）1120328