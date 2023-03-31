萬海：運價跌勢收斂 美西線長約將高於現貨價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北31日電）萬海航運今天召開線上法人說明會，總經理謝福隆指出，運價跌勢已見收斂，部分航線運價走揚，且主要集中在近洋線；美西線長約簽訂結果4月才會明朗，但確定將比現貨價高。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）本週反彈，較前一週上漲2.3%，對於國際運價走勢，謝福隆指出，農曆春節過後市場需求提升，目前運價跌勢已見收斂，近洋航線運價開始走揚，若俄烏戰爭能夠趨緩、歐美庫存去化且需求提升，市場預測今年第2、3季應該會比第1季好。

至於美西線長約簽約狀況，謝福隆表示，今年直客簽約標準與2022年一致，但與大型客戶的簽約狀況可能要到4月才會比較明朗，新約價格勢必會比現貨價高。

萬海積極布局美洲線，法人提問是否考慮增加歐洲等航線，謝福隆說明，公司對各航線都有研究，會在適當時機提供客戶服務，目前萬海沒有閒置船舶，都在營運當中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

萬海將起租高雄79至81號碼頭，預計2025年下半年投產營運，對於市場憂心恐出現閒置碼頭，謝福隆說明，新承租的碼頭將配合1.3萬TEU（20呎櫃）船舶進行營運，目前有信心不會有閒置的問題。

法人詢及去年第4季萬海單季虧損原因；謝福隆表示，去年第4季單季稅前是獲利，但法規規定要提列所得稅費用，而美元升值使以美元計價的海外轉投資事業所得稅費用增加，單季才會出現小虧0.4億元的狀況。（編輯：蘇志宗）1120331