年終獎金錢進台股ETF 56檔受益人週增1.5萬人

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）新年到，不少上班族選擇投資ETF，希望施展年終獎金放大術。根據財經平台CMONEY統計，截至2月2日止的過去一週，56檔台股ETF受益人，合計增加1萬5019人，總受益人數推進到639.87萬人。

其中以高股息ETF最受青睞，包括群益台灣精選高息（00919）上週受益人增加8524人，復華台灣科技優息（00929）受益人週增加7960人，國泰永續高股息（00878）受益人增加2019人，前3名均以高股息著稱的ETF。

其它上週受益人增加較多的台股ETF還有富邦台灣中小（00733）週增1602人，群益半導體收益（00927）增加1038人。

投資專家表示，台股兔年豐收，昨天以18096.07點封關作收，對照去年農曆年封關日（2023年1月17日）的14932.93點，全年大漲3163點，漲幅約達21.18%，台股大漲激起民眾投資熱情，帶動台股ETF規模攀高，根據投信投顧公會統計，去年台股ETF規模增加6211億元、增幅達78.6%。（編輯：潘羿菁）1130206