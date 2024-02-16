義联春酒宴請千名廠商 林義守憂產業人力短缺問題

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（中央社記者賴言曦高雄16日電）義联集團今天舉辦新春聯誼晚宴，創辦人林義守致詞時指出，年輕勞動力逐漸短缺，未來產業要很辛苦做，集團為此積極耕耘人力事業，期盼解決相關問題。

義联集團今天舉辦新春聯誼晚宴，在高雄萬豪飯店席開95桌，宴請近千名協力廠商。

林義守指出，義联集團積極發展多元化產業，生技、科技等領域都有，但在經營過程中，也觀察到年輕勞動力逐漸減少，產業要很辛苦做，未來要非常小心應對。

林義守表示，為了因應相關危機，集團在3年多前投資設置新展工程與管理顧問公司，透過培育學子、引進外籍移工及整合二度就業人力等方式，期盼能解決人力短缺問題。

義联集團持續在高屏地區推動重大投資案，其中在高雄設置的「義大創業推廣中心」，目前已在申請使用執照階段。

另在屏東縣規劃設置的健康產業園區，其中占地面積約3.2萬坪的醫療園區，計劃投資金額約新台幣92億元，目前動工興建中，預計2025年第4季開始營運。（編輯：趙蔚蘭、林興盟）1130216