AI拉回、面板股現買氣 台股盤中18600點震盪

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（中央社記者賴言曦台北19日電）美股16日收黑，台股今天早盤下探18561.04點，隨後在資金拉抬下翻紅，盤中在18600點附近震盪。盤面上，台積電股價修正，AI族群盤中拉回，面板雙虎、電機機械、營建等類股表現強勢。

截至10時50分，台股加權指數至18601.82點，小跌5.43點，成交值約新台幣2165億元；電子類股下跌0.38%，金融類股上漲0.63%。

台積電今天表現疲弱，開盤下跌9元，以674元開出，盤中跌幅收斂，小跌3元重返680元。聯電表現抗跌，以48.9元開出後，盤中最高至49元。

AI（人工智慧）指標股漲跌互見，廣達、緯創、緯穎、奇鋐跌約2%，技嘉跌幅逾5%。

美國伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）上週跌幅近2成，牽動華泰、麗臺等台廠概念股應聲下跌，其中麗臺早盤打落跌停102.5元，隨後跌幅收斂，但仍挫逾半根停板；華泰一度跌至70.4元，盤中跌幅收斂，跌約6%。

友達、群創1月營收分別年增15.6%、31%，面板股今天買氣湧現，其中群創高點至16.55元，漲幅逾5%；友達最高漲逾3%達18.45元。

盤面上表現活躍的族群，還包含電機機械、營建、造紙、水泥、汽車等類股，其中電機機械盤中漲逾2%，營建、造紙、水泥、汽車也漲逾1%。

分析師王兆立接受中央社記者電訪時分析，台股前波漲多，美超微股價下挫，牽動相關概念股拉回，但輝達（NVIDIA）美國時間21日即將公布財報及展望，台股整體投資情緒進入觀望，但觀察市場買氣仍在，主要反映在部分有題材的個股及族群上。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130219