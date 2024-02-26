中小型股強勢 台股衝18948點續寫收盤新高

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（中央社記者吳家豪台北26日電）台股今天續戰萬九，台積電與AI（人工智慧）類股漲多休息，在中小型股、生技股與重電族群攻勢帶動下，加權指數震盪走高衝上18974點，終場上漲58.86點，收在18948.05點，續寫收盤新高，漲幅0.31%，成交值新台幣3540.94億元。

電子類股指數今天收漲0.32%，成交比重超過62%；生技類股指數上揚2.6%，航運類股指數漲0.4%，代表中小型股的櫃買指數收漲0.56%。

晶圓代工廠台積電日本熊本廠24日開幕，今天終場收在698元，漲幅0.14%；台積電供應鏈的科嶠與瑞耘亮燈漲停直到終場，分別收在71.6元、82.8元。近期站回千金股的聯發科上漲1.36%，以1115元作收，續創波段新高。

AI族群漲多休息，廣達收平盤241元，緯創漲0.86%，緯穎終場漲2.3%。

台電連3月釋出逾百億元訂單，推升重電族群近期股價，中興電今天盤中攻漲停157元未鎖死，終場收153元，漲幅達6.99%，成交量逾11萬張；亞力收漲逾5%，大同上揚約3%。

航運類股維持健康輪動格局，今天由慧洋-KY領軍，盤中衝上60.3元，終場收在59.3元，漲幅逾5%；裕民漲2.24%，收在54.8元。

富邦投顧指出，元宵節後台股上漲機率高，盤勢偏多氣氛未變，但逢高賣壓伺機出籠，指數將採震盪向上格局。（編輯：楊蘭軒）1130226

台股26日續戰萬九，台積電與人工智慧（AI）類股漲多休息，在中小型股、生技股與重電族群攻勢帶動下，加權指數震盪走高，盤中衝上18974點，終場上漲58.86點，收18948.05點，續寫收盤新高。中央社記者謝佳璋攝 113年2月26日