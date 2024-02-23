台積電重登700元 台股早盤漲近160點攻上萬九續創新高

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（中央社記者賴言曦台北23日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）去年第4季營收與獲利大幅成長，帶旺美股主要指數終場大漲，激勵台股今天早盤漲近160點，指數攻上萬九大關。

台積電今天開盤攻上700元，以701元開出，上漲9元；AI概念股廣達、技嘉、緯創、緯穎、雙鴻買氣旺。（編輯：楊凱翔）1130223

輝達股價飆漲 台積電重登700元市值逾18兆元

（中央社記者張建中新竹23日電）輝達（NVIDIA）營運表現及展望優於預期，股價飆漲16.4%，收在785.38美元，創新高，帶動美股大漲，費半指數勁揚近5%。輝達晶片代工廠台積電今天股價同步走高，開盤達新台幣701元，上漲9元，市值逾新台幣18兆元。



隨著資料中心營收激增，輝達會計年度第4季營收達221億美元，年增265%，每股純益5.16美元，第1季營收預估240億美元，皆優於市場預期。



輝達股價表現強勁，大漲16.4%，收在785.38美元，創新高，市值突破1.9兆美元，重登全美市值第3大企業，僅次於蘋果（Apple）及微軟（Microsoft）。



台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.98%，收在129.07美元。台積電今天股價同步走高，開盤重登700元關卡之上，達701元，上漲9元，市值增加2333億元，達18.17兆元，貢獻大盤73點。



台積電在人工智慧（AI）強勁需求帶動下，今年美元營收可望成長21%至26%，表現將優於整體半導體業水準。台積電日本熊本廠將於24日開幕，第4季量產，全球布局將邁入新里程碑，備受各界關注。（編輯：楊蘭軒）1130223