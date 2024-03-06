市場觀望Fed降息路徑 新台幣續陷膠著連2貶

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）台股今天不甩美股走低，繼續改寫新高紀錄，但新台幣匯率未能擺脫膠著情勢，今天收盤收在31.575元，小貶1分，匯價連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額15.47億美元。

美國科技股表現不振，拖累美股5日收盤盡墨。儘管台股今天早盤開低，但台積電盤中翻紅，AI概念股中的散熱族群表現強勢，指數穩步上攻，終場上漲112.53點，收在19499.45點，收盤續創歷史新高。外資態度則轉趨保守，從買超轉為小幅賣超11.17億元。

台灣繼續上演股匯不同調，新台幣兌美元今天開盤價為31.58元，最高31.575元、最低31.629元，無視台股創高，延續偏弱態勢。

外匯交易員指出，外資今天轉為雙向進出，投信也繼續敲進美元，不過隨著匯價走弱，出口商在31.600元價位上方猛烈拋匯，供需力道平衡，匯價因而陷入膠著，收盤僅較昨日小貶1分。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將赴國會作證，本週又有重要非農數據公布，市場聚焦鮑爾談話以及就業是否降溫，據以判斷後續降息路徑；在局勢尚未明朗之前，美元指數走升動能有限，但只要降息時間點未定，美元也欲弱不易，在此情況下，新台幣難以擺脫區間整理格局，「要有新的訊息或題材出現，才會有動能」。（編輯：楊蘭軒）1130306