華通去年每股賺3.5元 由田毛利率創高

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（中央社記者江明晏台北7日電）華通2023年營收新台幣670.78億元，每股純益3.5元，看好2024年在衛星業務領域發展；由田2023年毛利率58%創歷史新高，每股盈餘達5.25元。

HDI大廠華通公布2023年財報，營收新台幣670.78億元，年減12.2%，毛利率爲15.1%，年減5.12個百分點，全年稅後純益41.68億元，年減47.9%，每股純益為3.5元，董事會通過配發現金股利1.5元。

華通指出，2023年低軌道衛星（LEO）訂單在去年第4季需求強勁，但終端市場疲弱，導致營收、毛利率及獲利都較前一年度衰退。

展望2024年，華通說明，由於美系主要客戶開通星鏈直連手機業務功能，加上第2家美系客戶Kuiper網路計畫用的兩顆原型衛星發射成功，客戶積極拉貨並拓展新應用下，LEO寬頻網路市場規模預估未來10年內將達到上百億美元，華通目前為全球LEO用板的領導廠，持續調整產能滿足客戶需求，樂觀看待2024年在衛星業務領域。

此外，由於中國經濟仍低迷，影響消費性電子市場能見度，華通對上半年的傳統淡季保守以待，泰國廠將於今年第2季完成廠房建設後，陸續添置設備，期望可在第4季試產，初期規劃約30萬平方英呎產能，會優先生產衛星通訊相關產品的硬板，同時評估擴大相關LEO（低軌衛星）、AI（人工智慧）伺服器、車用等相關產品的業務領域。

AOI設備廠由田新技今天公告2023全年財報，營收20.1億元，受惠體質調整及產品線優化，全年毛利率58%創下歷史新高，EPS達5.25元，由田董事會通過盈餘分配案，將分配盈餘配息每股3元及資本公積配息每股2元，股利配發率逾95%。

銅箔基板廠騰輝-KY的2月營收為3.4億元，月減11.3%，累計前營收7.1億元，年減4.3%。主要2月適逢農曆春節所致工作天數減少，整體營收受影響。

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騰輝-KY表示，軍工、航天等特殊應用高毛利材料，維持銷售穩健向上，近期通過歐洲航天局（ESA）的認證，被歐洲製造高密度互連印刷電路板（HDI） PCB製造商核可，將有助推進海外市場布局。

展望未來，騰輝指出，持續專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用與高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星等高階產品在終端應用外，並有橫跨綠能及新能源車的散熱材料。（編輯：楊凱翔）1130307