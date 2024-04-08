晟德投資香港引正基因 跨足基因治療領域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北8日電）晟德藥廠今天宣布，香港創新基因編輯技術公司引正基因（GenEditBio）完成千萬美元Pre A +輪募資，由晟德及旗下順天醫藥聯合領投。

晟德策略投資引正基因是首次跨足基因治療，希望延續順藥在中風領域後續產品線做戰略布局。

引正基因成立於2021年，總部位於香港，是一家基因編輯平台型技術企業，專注於基因編輯工具和相關遞送系統的開發。

晟德表示，本次募資將支持新一代基因編輯工具的開發與產品線的快速推進，持續提升產品的研發和商業化能力，建立體內（in vivo）基因編輯藥物製劑的規模生產技術和系統，加速產品線朝臨床階段邁進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

晟德集團總裁林榮錦表示，引正基因的新型基因編輯技術，憑藉其團隊在相關領域的多年研究經驗，以及藥物開發資歷，推動技術迭代更新；技術平台不僅可開發新一代基因治療藥物，並可滿足不同基因療法公司的需求，拓展基因治療的應用範圍。

林榮錦說，晟德透過投資引正基因，首次踏入基因編程領域，期待未來引正基因有機會與順藥及集團旗下CDMO（藥品代工）公司展開深度合作，共同推出更多具突破性產品。（編輯：張良知）1130408