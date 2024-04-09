美國國家科學基金會訪吳政忠 雙方盼合作新創領域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北9日電）美國國家科學基金會（NSF）技術、創新與合作夥伴署（TIP）訪團，8日首次拜會行政院政委暨國科會主委吳政忠，會中談及台灣正推動晶創方案，廣招國際新創來台實踐夢想，雙方希望在新創領域能進一步合作。

國科會指出，這次訪團是雙方自2020年12月簽署台美科技合作協定（STA）以來，繼去年首度在台辦理科技議題高層次政策對話後，NSF再次安排人員來訪。

國科會指出，訪團由TIP的轉化影響部門主管貝塞爾（Carol Bessel），偕同該部門創新合作夥伴關係計畫主任伊克巴（Samir Iqbal）拜會吳政忠，介紹TIP做為跨領域平台，支持研究人員和創新者加速關鍵、新興技術的突破，促進以實用為導向的研究（Use-Inspired Research），也就是轉化研究成果為實際應用。

貝塞爾表示，NSF希望TIP推動的計畫不僅能提升美國在關鍵及新興技術的競爭力，也期盼與理念相近國家深化在科技新創的夥伴關係，共同因應全球社會、經濟等挑戰。

吳政忠指出，NSF與國科會的任務及使命，包括支持學術研究、技術轉譯及創新創業，他認為，NSF於2022年3月設立的TIP，是以夥伴關係及跨領域協作，培育創新和技術生態系統，這可對應到台灣跨部會建立的創新創業資源布局，及其完整的上下游串接。

吳政忠也向美方表示，國科會推動科研創業計畫，將上游的學術研究成果，經轉化衍生新創及早期育成，並銜接經濟部、國發會、金管會等相關部會新創資源，促進研發成果產業化，為產業注入創新能量。

同時，吳政忠指出，近來生成式AI已為各產業帶來革命性改變，晶片是一切的驅動力，新創更是創新的關鍵；台灣基於半導體產業優勢，正推動晶創台灣方案，廣招國際新創來台實踐夢想，協助新創縮短創業時程及降低創業門檻，以晶片創新應用帶動百工百業升級。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國科會指出，與會台美雙方皆認為，基於國科會與NSF共同任務及使命，強調科研及創新皆可為全球人類生活帶來影響及貢獻，期盼未來雙方在新創領域有進一步合作空間。

此外，這次美方訪團將於9日至10日出席NSF和經濟部舉辦的「台美深科技新創交流工作坊」（US-Taiwan Workshop on DeepTech Innovation and Partnerships），與台灣新創團隊交流。（編輯：郭無患）1130409