保瑞不再代理低毛利癌症用藥 第1季營收年減4成

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（中央社記者何秀玲台北9日電）藥品製造公司、生技股王保瑞藥業今天公告3月營收為新台幣7.52億元，年減42.53%；今年第1季營收約新台幣28.57億元，年減40.23%。

保瑞表示，因旗下安成藥業自去年4月起已不再代理銷售低毛利的癌症用藥「Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 100mg」，因此今年第1季營收較去年同期減少。

保瑞指出，今年3月全球委託代工CDMO（藥品代工）業務出貨排程回穩，使營收較2月增加13%，和去年同期相比也有成長。全球市場銷售業務方面，去年11月保瑞與主攻保健營養原料的晨暉生技完成換股，晨暉與亞洲市場藥品、保健品銷售的保瑞聯邦合併營收，也較2月增加23%。

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美國市場銷售業務，因安成藥業胃食道逆流產品「Dexlansoprazole」有新廠家加入市場，價格相對應有所調整，使營收較2月減少，但此一新進廠家造成的影響多已在今年3月反映，保瑞對中央社記者表示，安成的營收波動，應在今年4月會穩定下來。

此外，保瑞近期宣布完成旗下第一個美國併購案交割後，美國百年藥廠Upsher-Smith正式加入保瑞，董事長盛保熙昨天率管理團隊前往美國，除了出席交接典禮之外，明尼蘇達州長華茲鼎（Tim Walz）也到現場致詞，為保瑞集團進軍美國市場提供支持。（編輯：林淑媛）1130409