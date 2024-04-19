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台股一度崩跌逾千點 最低破19300點

2024/4/19 11:22（4/19 11:27 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北19日電）台積電股價重挫、以伊衝突恐升級，台股在兩大利空夾擊之下，盤中跌幅一路擴大，指數一度下殺逾千點，下探19291.88點，陷入季線保衛戰。

台股史上單日盤中最大跌點出現在2021年5月12日，當時國內疫情升溫引發恐慌性賣壓，盤中一度崩跌1417點。

台積電法說會失靈，加上以伊衝突恐再升級，台股今天開盤就摜破2萬點大關，盤中一度下探19291.88點，崩跌逾千點；電子股大跌逾5%，金融股也挫逾2%。

台積電股價暴跌，盤中最低殺至746元，下跌逾7%，跌58元，聯發科挫6%、鴻海均重挫近4%。（編輯：張均懋）1130419

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