蘋果iPad新品亮相 代工廠逆勢走揚

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（中央社記者吳家豪台北8日電）蘋果公司7日晚間發表搭載M4晶片、歷來最薄的iPad Pro平板電腦，以及更大尺寸的iPad Air，法人預期將為供應鏈挹注接單動能。今天代工廠鴻海、仁寶股價逆勢走揚，盤中漲逾1%；晶圓代工廠台積電表現相對平淡。

鴻海今天開低沿平盤169.5元震盪，之後翻紅，最高衝上171.5元、漲幅約1.18%。仁寶開高走高達36.15元，漲幅約1.54%。台積電跌破800元，盤中最低觸792元、跌幅1%。

蘋果7日發表全新iPad Pro，提供11吋與13吋兩種尺寸，是蘋果歷來最纖薄產品，採用串聯式OLED（有機發光二極體）技術提升視覺體驗，並搭載新一代M4自研晶片，效能大幅躍進，可以更快速執行使用人工智慧（AI）的任務，例如在Final Cut Pro軟體中運用Scene Removal Mask功能，輕點一下即可將4K影片中的主體與背景分離。

iPad Air產品線也同步升級，蘋果在新推出的機型搭載M2自研晶片，首次提供11吋和13吋兩種尺寸，支援「人物居中」功能的1200萬像素超廣角前置相機配置於iPad Air的橫向邊緣，更適合用來視訊通話，並支援更快的Wi-Fi和行動網路。

配件方面，蘋果推出Apple Pencil Pro，具備全新互動方式，筆桿中的全新感測器可以感應使用者的雙指按壓，在不中斷創作過程的情況下，使用工具面板快速切換工具、線條粗細與顏色。

陀螺儀讓使用者能夠轉動Apple Pencil Pro，精準控制正在使用的工具；轉動筆桿即可改變特殊形狀的筆和筆刷工具方向，如同真正的紙筆一般。（編輯：楊蘭軒）1130508