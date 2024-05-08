台灣連鎖加盟協會：缺工和電費上漲成今年最大挑戰

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（中央社記者何秀玲台北8日電）全台最早成立，也是最大的連鎖店組織「台灣連鎖暨加盟協會」（TCFA）今天舉辦「流通經營者聯誼」。目前擔任TCFA理事長的三商家購董事長陳翔玢表示，今年缺工和電費上漲議題，對會員來說是最大挑戰，也是必須想辦法克服的難題。

陳翔玢向中央社記者表示，先前大家討論要引進印度移工當缺工解方，他認為只要能補足勞力，不應侷限印度，而是歡迎各國勞工，但還是要看政府政策最後決定。

TCFA協會秘書長洪雅齡表示，現在高齡少子化問題愈趨嚴重，而且年輕勞動者工作價值改變，可能從以往在一個地方固定上班，轉為做外送或創業，希望更有彈性，使就業環境也出現轉變。

她指出，電費上漲和缺工成為會員發展連鎖通路兩大障礙。電價上漲一定有壓力，雖然會員大多有心理準備，也必須辛苦思考因應方式。

至於解決缺工問題，有些業者認為可運用機器人解決勞力問題，但沒有服務溫度的機器人，不見得能被消費者完全接受，在快速競爭環境下，人力仍是支撐連鎖加盟業者展店的重要關鍵。

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她表示，其實為了解決缺工問題，會員都很樂意訓練二度就業者，但依然無法完全解決服務業缺工問題，即使有建教合作，勞力依然有限。

此外，陳翔玢也提到，數位經濟快速崛起，連鎖經濟走向技術密集，以提高經營效率，而因應消費新需求，特色餐飲、居家生活品質、大健康風潮及精準數據分析等都是主流趨勢，面對市場變化快速，持續擴展生態圈，才有助提高產業競爭力。（編輯：林淑媛）1130508