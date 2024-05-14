黃天牧：4年任期無遺憾 卸任後回家陪家人

（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會主委黃天牧將於19日卸任，他說，這段4年任期沒有遺憾，任內每一天都當最後一天去努力，秉持不畏懼、不討好精神，至於最後的評價由社會決定。他也說，卸任後會先回家陪家人，休息一段時間，但「應該會再出來」。

黃天牧掌舵金管會達4年，將於5月19日後卸任，創金管會史上任期最長主委紀錄。他今天在金管會例行記者會開始前與媒體交流。

黃天牧指出，在40年金融監理生涯中，前20年他在財政部金融局，從科員做到副局長，這段路於他是「育成」，後20年、即金管會成立後至今，對他則是另一種磨練。這40年間，最讓他刻骨銘心的，還是金管會成立後的日子。

黃天牧說，真正要做決策、承擔責任是當局長後，因此他最感深刻的是從保險局到證期局歷練的日子，尤其是在保險局待7年多時光，面臨金融危機、低利率環境、保險公司退場及AIG標售等，對當時的保險局而言都是不小的挑戰。

黃天牧於2020年5月接任金管會主委前，擔任副主委長達7年，他說，當主委後的責任和副主委不同，當主委得面對重要決策，這4年間，從疫情到疫後解封，並非每天都風和日麗，往往也風風雨雨，金融監理本來就不是討好的工作，任何決策都會影響社會大眾或業者利益。

黃天牧提到，某種程度上，他認為金融監理工作和傳統媒體相似，作為社會公共財，被期待應獨立公正，他在4年前交接典禮時說過，將以不畏懼、不討好，當仁不讓、為所當為，作為推動施政的方針，他一路維繫不畏懼、不討好的精神，作為規劃和執行金融監理政策的依歸，最後的評價就由社會決定。

黃天牧說，昨天是他最後一次主持金管會內業務會報，他第一句話即告訴所有主管，他沒有遺憾；過往金管會主委任期都充滿變數，他接任主委後，也不知道自己能做多久，他把每一天都當作最後一天，全力以赴去努力，「主委是一個有權力的位置，但權力對等是責任，必須善盡責任，維繫金融穩定、推動金融發展」。

他坦言，這4年來金管會主管及職員都很辛苦，要跟著他在很快的動能下，除了執行原先提出的6大興利方案，還必須因應社會脈動隨時回應新議題，若外界認為金管會這4年有正面績效，要歸功於金管會主管、職員、立委及社會指教，若外界認為金管會有地方做得不夠理想，是他個人努力不夠、要檢討。

為處理金融業長年「影子董事」弊病，黃天牧於任內推動金控法及銀行法修法，但法案目前尚在行政院，確定未能於任期內通過。他說，修法要考量行政院安排法案程序及立法院審查時間，本來就不可能要求送至行政院的法案都在任期內完成，但金融監理是一棒接一棒。

黃天牧提到，到了4年任期尾聲，外界問他會不會有遺憾，其實金融監理事務經緯萬端，本來就不可能做完所有事情，但他在有限時間內盡可能推動政策，或許不見得盡如外界期待，但他全力處理，交付給他的責任，他認為有善盡主委職責。

對於卸任後的規劃，黃天牧笑著表示，要回家收東西、陪家人，「上次提到卸任後要回家陪家人，不是隨口說說，是真的要回家陪家人」。

至於是否有望看見黃天牧在其他領域復出，他說，「很多長官說現在人可以活到90歲，千萬不可以留在家裡」，他應該還是會出來，但想要先休息一段時間。

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在卸任前夕，黃天牧引用水滸傳勉勵金管會，「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明。花開復見卻飄零，殘憾莫使今生留」。他說，在多變世界中，暴風勁雨無可避免，重點是要有足夠韌性提出解決方案，面對外界紛至沓來的批評指教，監理官要依法行政，站穩金管會立場，在政策上做好回應。

對於金融業，他亦在卸任前表達3大期許，他期許金融業以誠信道德奠定社會信任的基礎，期許金融業以健全治理文化形塑經營策略，更期許金融業以永續價值內涵成為金融發展的典範。（編輯：潘羿菁）1130514