台積電美國廠外包清運司機受傷 現場無爆炸起火
2024/5/16 11:59（5/16 12:33 更新）
（中央社記者張建中台北16日電）台積電亞利桑那州晶圓廠發生進場廢硫酸外包清運槽車異常，1名外包清運司機在查看時遭彈出的閥門所傷，現場並無爆炸、起火情況，廠務設施及管線也不受影響。
台積電指出，亞利桑那州晶圓廠於美國時間15日因進場廢硫酸外包清運槽車異常，1名外包商清運司機查看時發生意外，救護車於第一時間將該員送往醫院，現場由消防單位進行事件調查中。
有關這起意外，外媒以台積電亞利桑那州廠區發生爆炸形容，不過據了解，現場並無爆炸、起火情況，司機是因發現槽車出現異常，在查看時遭彈出的閥門所傷，且未影響廠務設施及管線。至於事發過程及司機處理程序等，正由當地消防單位調查中，台積電強調，這起意外事件不影響營運或工程進行。
台積電亞利桑那州第1座晶圓廠於4月進入工程晶圓生產，預計2025年上半年量產4奈米。（編輯：林淑媛）1130516
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