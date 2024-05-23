台積電衝877元再創新高 市值攀升至22.74兆元

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（中央社記者張建中新竹23日電）AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報優於預期，並宣布進行1拆10股票分割計畫，盤後股價勁揚逾6%，輝達AI晶片代工廠台積電ADR盤後同步大漲逾4%，推升台積電今天股價再創新高，達877元，市值新台幣22.74兆元，助台股指數再創新高。

輝達在美股盤後公布財報，第1季營收達260.4億美元，高於市場預期的246.5億美元，年增262%；輝達預期，第2季營收280億美元，優於分析師預估的平均值266.6億美元。

輝達盤後股價衝破1000美元大關，勁揚逾6%，輝達人工智慧（AI）晶片代工廠台積電美國存託憑證（ADR）盤後同步上揚逾4%。

台積電今天股價持續攀高，達877元，再創新天價，上漲13元，市值增加3371億元，攀高至22.74兆元，並貢獻大盤105點，助台股加權指數再創新高。（編輯：楊蘭軒）1130523