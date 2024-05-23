台股寫新高21668點後急殺 震盪近200點翻黑
2024/5/23 09:29（5/23 09:38 更新）
（中央社記者江明晏台北23日電）美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）財報優於預期，盤後股價勁揚逾6%，台股今天跳空開高，漲117點達歷史高點21668點，隨後大盤走勢翻黑，最低下探21475點，高低震盪193點。
至9時25分，台股加權指數跌36.38點，至21515.45點，代表中小型股票的櫃買指數跌約0.5%。
盤前中共釋出消息，預計在23日、24日於台灣及金馬周邊展開軍演，台股早盤走勢震盪。台積電今天再創新高價，早盤上漲13元，至877元；鴻海漲逾1%，AI概念股所羅門、光寶科等股價走揚，其中所羅門漲逾6%最亮眼。（編輯：楊凱翔）1130523
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