黃彥男：若TikTok美國落地 台灣網域設定可連結美版

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（中央社記者蘇思云台北27日電）美國政府要求TikTok在9個月內跟母公司「斷開連結」，數發部長黃彥男今天表示，若TikTok在美國落地後，台灣在網域設定上可以連到美國版TikTok，不會連到中國去，預期可減少假訊息問題。

立法院交通委員會今天邀黃彥男報告業務概況，並備質詢。民進黨立委李坤城關注，新接任數發部長黃彥男如何看待TikTok，以及台灣如何管理；民進黨立委陳冠廷也質疑，美國目前已經通過相關法案，要求TikTok跟母公司限期斷開連結，台灣是否有相關時程規劃等。

黃彥男表示，TikTok上面有太多假訊息，應該有所處理。台灣目前打詐專法草案要求一定規模的網路廣告平台業者須在台灣設法律代表人「類落地」，相關法規就是要求業者配合。

黃彥男指出，美國政府要求9個月內要TikTok與母公司斷開連結，如果後續TikTok在美國落地，台灣在網域設定可以連到美國版TikTok，不會連到中國去。此外，若後續在下載APP時，民眾在應用程式平台下載的就是美國版TikTok，至少可以減少一些假訊息問題。

立委也關注在美國最後結果出爐前的作法，黃彥男表示，如果後續打詐通報查詢網上線後，若在TikTok看到錯誤訊息，不管是對兒少影響、健康訊息影響等，數發部會迅速傳給各部會進行判斷，若為假訊息，就會要求平台下架內容。

數發部政務次長林宜敬也說明，3個月內希望第一版「打詐通報查詢網」可上線，首版功能可能比較限縮，主要集中名人身分被冒用在詐騙廣告與假冒政府訊息部分。

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至於首次到立法院接受立委質詢的感受，黃彥男會後接受採訪時表示，起初難免緊張，後來聽到都是專業的問題，還蠻可以回應的，前來立法院也可以趁機會跟立委、民眾說明業務，以第一次答詢經驗而言，還算愉快。

黃彥男透露，希望盡量推動企業使用短碼機制，已有跟金管會主委彭金隆提過短碼事宜，他也同意推金融機構使用短碼，未來如果很多企業都推短碼，民眾收到訊息發現是09開頭的數字，就會保持警戒，希望建立整體信任機制，以利民眾識詐。（編輯：潘羿菁）1130527