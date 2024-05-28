台聚：本業2大產品揮別虧損 估第2季營運改善

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（中央社記者賴言曦台北28日電）台聚副總經理吳銘宗表示，太陽能市場中長期需求仍看好，有利光伏級應用後續表現，加上需求端有剛需支撐，預估EVA價格欲跌不易，PE產能則逐漸恢復；整體來說，本業的PE及EVA可望擺脫虧損陰霾，第2季營運將較第1季改善。

台聚今年第1季虧損新台幣3.9億元，較去年同期虧損9700萬元幅度擴大，每股損失0.37元。

台聚今天舉辦法人說明會，觀察第2季原料走勢，原油方面，台聚表示，全球經濟復甦緩慢，且美國聯邦準備理事會（Fed）第2季恐不會降息，預估高油價維持不易，但需要觀察OPEC+減產作為是否延長至第3季、北半球傳統用油旺季報到等因素，對油價走勢帶來的影響。

吳銘宗說，乙烯因第1季裂解廠提高產能銷售現貨，加上東南亞產能恢復，預估乙烯現貨價將轉為疲弱；醋酸乙烯第1季裝置檢修陸續完成，另中國新產能穩定生產外，後續還有新產能，由於EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）大廠預計集中4到5月檢修，預期供應會較為寬鬆。

展望成品後市營運狀況，吳銘宗說，EVA因下游需求偏弱，價格從4月開始由高點往下，但需求端仍有剛需支撐，且下游普遍庫存不高，加上產業後續停車檢修較多，市場可供應量縮減，預估EVA價格將在低檔僵持，後續欲跌不易。

吳銘宗指出，過去幾年來，全球EVA成長放量以光伏領域為主，根據市場調研機構統計，去年全球裝機量約390GW，年增近70%，市場普遍預估今年全球裝機量需求約390GW到430GW，市場仍看好太陽能中長期需求。

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PE（聚乙烯）市場方面，吳銘宗表示，雖然整體市場需求依舊低迷，但中油新三輕已於4月初恢復生產，HD及LLD工廠也於3月底提前開車，內銷市場供應穩定，同時將開拓外銷市場，第2季的首要重點是提高工廠稼動率。

整體而言，吳銘宗表示，第1季是營運的谷底，隨著PE及EVA可望擺脫虧損陰霾，第2季營運會較第1季改善，後續將持續布局EVA高端電纜料產能，為營運增添動能。（編輯：張均懋）1130528