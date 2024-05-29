兆豐金首季獲利年增7% 高鐵聯貸案手續費收入大補丸

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（中央社記者張璦台北29日電）兆豐金今天舉辦法說會公布首季稅後淨利新台幣114.9億元，年成長7%，銀行子公司持續扮演核心獲利引擎，手續費收益大增8成，主因是一次性認列高鐵利息補償金的聯貸手續費收入10.4億元。此外，兆豐銀也預期今年全年FX Swap收益，從去年的高峰稍微下調。

兆豐金控今天舉辦線上法說會，總經理蕭玉美表示，兆豐金今年第1季稅後淨利達114.9億元，較去年同期成長7%，EPS達0.8元，創同期新高；今年前4月稅後淨利達141.2億元，續創同期新高，稅後淨利穩居公股金控第一。

蕭玉美指出，兆豐金今年首季表現亮眼，主要是銀行子公司核心獲利動能強勁，銀行第1季稅後淨利98.9億元，其中海外分行含OBU稅前獲利較去年同期成長16%；銀行放款較去年同期成長7%，利息收益較去年同期成長3%，手續費收益在財管及企金手收挹注下，較去年同期成長82%。

針對手續費淨收益，兆豐銀行進一步表示，第1季達31.66億元，與去年同期相比，增加14.36億元，主要原因是今年1月有一次性認列高鐵利息補償金的聯貸手續費收入10.4億元。

同時，兆豐銀指出，第1季FX Swap（換匯交易）包含已實現及未實現部分的收益約為30.46億元；後續將視各幣別的利差變化、市場流動性等，彈性調整操作，提高收益，但仍預期2024年全年FX Swap收益，會從去年的高峰稍微回落。

蕭玉美表示，證券子公司的經紀手續費收益及財務操作收益大幅成長，第1季稅後淨利8.9億元，較去年同期成長91%；票券子公司在債票券評價及處分利益的加持下，第1季稅後淨利達6億元，較去年同期成長27%。

蕭玉美指出，產險子公司第1季稅後淨利1.7億元，保費收入較去年同期成長15%，其中商業火險較去年同期成長49%、工程險較去年同期成長24%；創投子公司則因股票評價及處分利益大增，第1季稅後淨利達1.3億元，較去年同期成長36%。

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蕭玉美表示，兆豐金為強化營運韌性及充實資本結構，今年陸續完成金控115.5億元現金增資，銀行107.56億元、票券20億元、資產管理1.5億元及創投1.5億元的盈餘轉增資，並將於近期完成產險45億元現金增資案。

此外，兆豐銀總經理胡光華在會中表示，台灣經濟表現受惠AI（人工智慧）應用快速崛起，帶動全球高科技產業蓬勃發展，以及國內出口成長態勢，且挹注民間投資與消費動能，驅動國內景氣復甦，並有助於金融業整體營運動能的提升，兆豐將持續擴大既有較佳利潤的中小企業放款，積極發展財管、消金業務等。（編輯：潘羿菁）1130529