輝達助陣台灣杉超級電腦 國科會擬分3期升級算力

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（中央社記者張璦台北4日電）超級電腦堪稱AI開發不可或缺的關鍵資源，國科會表示，目前台灣AI運算主機為「台灣杉二號」，運用輝達GPU，具備9 Petaflops算力；同時，國網中心規劃精進算力資源，預定2024年底完成16 Petaflops、2025年底完成超越100 Petaflops、2028年完成200 Petaflops以上運算能量。

立法院教育及文化委員會明天邀請國科會主委吳誠文、數位發展部列席，就「人工智慧（AI）推動現況與未來方向」進行專題報告，並備質詢。

根據專案報告，國科會表示，超級電腦為AI開發不可或缺的關鍵資源，目前台灣AI運算主機為「台灣杉二號」（Taiwania 2），具備9 Petaflops算力（每秒執行9000兆次浮點運算），提供巨量資料處理與深度學習等AI運算研發與服務。

根據國研院國網中心官網，「台灣杉二號」超級電腦由252個節點組成，每個節點包含2顆CPU及8顆最先進GPU，其主機架構設計與國際趨勢同步。單一節點規格中，採用英特爾（Intel）CPU，以及輝達（NVIDIA） Tesla V100 GPU。

國科會指出，為因應AI發展算力需求，國科會於「晶創台灣」方案下，推動「新一代高速運算主機與AI評測環境建構計畫」，由國研院國網中心分期布建具規模算力資源，預定於2024年底完成16 Petaflops、2025年底完成超越100 Petaflops、2028年完成200 Petaflops以上運算能量，加速生成式AI開發與應用，提升台灣整體經濟發展動能。

針對AI法制動態，國科會表示，國科會負責的主要有3大面向，首先，關注國際及區域性AI法制動態對台灣的影響，提出AI法制框架；第2，蒐整各部會法制議題，督促部會依照框架法規調適；第3，檢視各部會法制文件，確保法制政策一致性及完整性。

國科會指出，台灣發展AI 應衡平創新發展與可能風險，為確立台灣推動發展的方向與作法，建構可信任的運作環境，國科會規劃制訂AI基本法，以鼓勵AI創新發展為推動方向，兼顧人民權益。

國科會表示，將從基本原則、政府推動重點等構面提出國家發展AI的基本行政方針，並非監管與裁罰的作用法；國科會將發揮跨部會、跨領域的協調角色，充分溝通協調產業與社會需求，期望在今年10月底前提出草案。（編輯：黃國倫）1130604