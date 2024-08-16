三大法人同步買超541億元 外資回補453億元

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（中央社記者曾仁凱台北16日電）美股強彈，帶動今天台股指數終場大漲454.16點，收在22349.33點，直逼季線，加計盤後交易成交值為新台幣4168.12億元。根據證交所統計，今天三大法人同步翻多站在買方，合計買超新台幣541.64億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天大舉回補453.88億元；昨天剛終結連31買的本土投信，今天馬上回心轉意，敲進60.21億元；自營商也買超27.55億元。

個股方面，外資今天買超前3名分別為開發金4萬7894張，新光金4萬7401張，和聯電4萬6807張。外資買超前10名中，金融股包辦半邊天，占據5席。台積電今天也入列買超榜第8名，獲外資加碼1萬7831張。

外資今天賣超第1名為元大台灣50反1（00632R），操作明顯翻多，賣超榜第2、3名分別為遠東銀1萬12張和瑞軒4418張。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，台股走勢主要與美股連動，先前因大家擔心美國經濟衰退，股市暴跌修正，但這兩天美國公布經濟數據相當漂亮，美股強彈，台股又跟著往上衝。接下來包括美國降息動向、以及輝達（NVIDIA）預計8月28日發布財報，都將牽動台股後市。

選股方面，曾炎裕認為台股7月中到8月初暴跌，8月上半旬是找跌深的股票，可以搶搭反彈行情；如今指數已經回升到月線約21909點之上、直逼季線約22420點；8月下半旬可以留意，前波股災中，營建股或是許多機器人概念股，股價相對抗跌，背後可能隱藏故事，有機會成為下一波主流題材。（編輯：楊蘭軒）1130816