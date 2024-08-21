三三會改選林伯豐連任理事長 辜仲諒洪士琪入理事會

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（中央社記者劉千綾台北21日電）三三會今天選出第9屆理監事，台玻集團董事長林伯豐連任理事長，新一屆理事會成員包括中信金控董事辜仲諒、穩懋半導體董事長陳進財、新光人壽副董事長洪士琪等人。林伯豐表示，將持續為企業發聲，能源政策方面則建議核能綠電共存。

三三會今天召開第9屆第1次會員代表大會，會中選出第9屆理監事，並隨即召開理監事聯席會，林伯豐連任理事長，副理事長由台聚公司董事長吳亦圭、大成長城董事長韓家宇，以及鴻海公司獨立董事黃清苑出任，常務監事由麗寶集團董事長吳寶田擔任。

三三會表示，第9屆理事人數從原本的15名新增到21名，第9屆理事包括榮成紙業董事江俊德、中信金控董事辜仲諒、華邦電子董事長焦佑鈞、康舒科技董事長許介立、能率副董事長董俊毅、台泥董事長張安平、台隆董事長黃教漳、和泰總經理蘇純興、群益創辦人陳田文、霖園副董事長蔡宗翰、穩懋半導體董事長陳進財、友嘉集團總裁朱志洋、遠東董事長徐旭東、大同董事長王光祥、豐興鋼鐵董事長林大鈞、豐群董事長張宏嘉、新光人壽副董事長洪士琪。

第9屆監事為仰德董事長許育瑞、耐斯副董事長陳冠舟、元大商業銀行副董事長周筱玲、威剛董事長陳立白。

林伯豐會中致詞表示，未來將透過與財經部會首長、產業界領航者及知名專家學者，針對新興產業發展、財稅金融、全球氣候變化和環境議題、國際及兩岸情勢等，能源政策則建議核能綠電共存，持續為企業發聲，提供政府施政參考，期盼政府能建構良好的經營與投資環境。

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國際經貿交流方面，林伯豐表示，三三會與重要工商團體簽署合作備忘錄，包括與日本大阪商工會議所、 京都商工會議所、靜岡縣商工會議所、熊本經濟同友會、 香川商工會議所連合會、瑞穗銀行、東京大學、早稻田大學等10個日本的機關團體簽訂MOU，未來將持續扮演鏈結台日經貿合作關鍵角色，進行台日技術研發及人才培育的合作。

此外，林伯豐表示，兩岸經貿交流是帶動台灣經濟成長的動力來源，應避免兩岸地緣政治風險的影響。由工商團體推動兩岸經貿交流與互動，對緩和兩岸關係有實質助益，三三會將配合政府的兩岸經貿政策，持續組團前往大陸參訪，同時協助台商提升經營獲利環境。（編輯：潘羿菁）1130821